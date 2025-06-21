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Oğuzhan Alpdoğan Gündemi Kaçırmıyor: Sınav Anında Camdan Gelen Sinir Bozucu Seslere Parodi!

Oğuzhan Alpdoğan Gündemi Kaçırmıyor: Sınav Anında Camdan Gelen Sinir Bozucu Seslere Parodi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 13:13

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyaya başlamasıyla kısa sürede kendini herkese sevdirmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan, içeriklerindeki tespitleriyle ülkenin sosyoloğu ilan edildi. Her videosunda muhakkak, “ülkenin sosyoloğu gelmiş” yorumlarına rastlanıyor. Bugün de üniversite sınavı olduğu için Alpdoğan konuya dair paylaşım yapmakta gecikmedi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte paylaşım 👇

Ne sınavı olursa olsun insan dikkat kesilmeye çalışırken çıt sesi bile kulak tırmalıyor.

Ne sınavı olursa olsun insan dikkat kesilmeye çalışırken çıt sesi bile kulak tırmalıyor.

Özellikle de üniversite sınavı gibi önem verilen ve masa başında ter dökülen anlarda camdan gelen o sesler insanı sinir krizinin eşiğine getirebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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