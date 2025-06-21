Yaz Sezonu Açılmışken Türkiye’nin En Güvenli 6 Tatil Yeri Sıralandı

Yaz sezonunun başlamasıyla tatilciler nereleri tercih etsek diye düşünmeye başladı. Erken rezervasyon ile tatilini çoktan planlayanlar da var. @genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler de Türkiye’nin en güvenli 6 tatil yerini sıraladı. Listede yer alan tatil beldeleri arasında “Ne alaka” dedirtenler oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!