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Yaz Sezonu Açılmışken Türkiye’nin En Güvenli 6 Tatil Yeri Sıralandı

Yaz Sezonu Açılmışken Türkiye’nin En Güvenli 6 Tatil Yeri Sıralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 15:27

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Yaz sezonunun başlamasıyla tatilciler nereleri tercih etsek diye düşünmeye başladı. Erken rezervasyon ile tatilini çoktan planlayanlar da var. @genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler de Türkiye’nin en güvenli 6 tatil yerini sıraladı. Listede yer alan tatil beldeleri arasında “Ne alaka” dedirtenler oldu. Gelin bir de birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Özellikle Alanya ve Marmaris tartışma yarattı.

Özellikle Alanya ve Marmaris tartışma yarattı.

Geçen hafta Marmaris epey gündemdeydi hatırlarsanız. İşletmelerde yapılan danslar ve hizmetler sebebiyle süresiz kapatılan yerler olmuştu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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