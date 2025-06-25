OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Yapay Zeka ChatGPT İçin Şok Eden Uyarı

Dünyada milyarlarca insan yapay zekayı kullanıyor ancak Altman’ın sözlerine göre ChatGPT henüz emekleme aşamasında ve gelişmesi için daha çok yolu var.

Sam Altman, oğlunun ilk aylarında ebeveynlik için ChatGPT’ye yoğun şekilde sorular sorduğunu dile getirdi. ChatGPT’nin faydasını kişisel olarak gördüğünü söyleyen Altman, yapay zekanın hem güvenli hem de yanlış olabileceğinin altını çizdi.

ChatGPT kullanıcıya kendi ürettiği sıfırdan bilgileri vermiyor. Yapay zeka internetteki milyarlarca bilgiyi arşivleyerek ve kullanıcı bilgisini kaydederek sorulara bu