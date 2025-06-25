OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Yapay Zeka ChatGPT İçin Şok Eden Uyarı
Hayatımızın her alanında hakimiyet kuran ChatGPT, artık elimiz kolumuz haline geldi. Her soruya yanıt veren ChatGPT ile ilgili OpenAI CEO'su Sam Altman'dan şok eden uyarı geldi. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin sahibi Altman, insanların yapay zekaya sonsuz güvenine şok olduğunu belirtti. İşte Sam Altman'ın uyarıları.
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ChatGPT'yi üreten OpenAI CEO'su Sam Altman ise ChatGPT’ye dair güvensizliğini anlattı.
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"Oğlumun ilk aylarında ChatGPT'ye sıkça sorular sordum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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