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OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Yapay Zeka ChatGPT İçin Şok Eden Uyarı

OpenAI CEO’su Sam Altman’dan Yapay Zeka ChatGPT İçin Şok Eden Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 12:26

Hayatımızın her alanında hakimiyet kuran ChatGPT, artık elimiz kolumuz haline geldi. Her soruya yanıt veren ChatGPT ile ilgili OpenAI CEO'su Sam Altman'dan şok eden uyarı geldi. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin sahibi Altman, insanların yapay zekaya sonsuz güvenine şok olduğunu belirtti. İşte Sam Altman'ın uyarıları.

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ChatGPT'yi üreten OpenAI CEO'su Sam Altman ise ChatGPT’ye dair güvensizliğini anlattı.

ChatGPT'yi üreten OpenAI CEO'su Sam Altman ise ChatGPT’ye dair güvensizliğini anlattı.

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka motorudur. OpenAI CEO’su Sam Altman ise kendi ürettiği ChatGPT’ye dair güvensizliğini anlattı.

OpenAI’nin yeni podcastinde konuşan Sam Altman, insanların ChatGPT’ye olan sonsuz güvenine şok olduğunu belirtti. Altman, bunun güvenilmemesi gereken bir teknoloji olduğunu belirterek 'İnsanların ChatGPT'ye olan güveni çok yüksek, bu ilginç, çünkü AI halüsinasyon görüyor. Bu, çok güvenmemeniz gereken teknoloji olmalı” dedi.

"Oğlumun ilk aylarında ChatGPT'ye sıkça sorular sordum."

"Oğlumun ilk aylarında ChatGPT'ye sıkça sorular sordum."

Dünyada milyarlarca insan yapay zekayı kullanıyor ancak Altman’ın sözlerine göre ChatGPT henüz emekleme aşamasında ve gelişmesi için daha çok yolu var. 

Sam Altman, oğlunun ilk aylarında ebeveynlik için ChatGPT’ye yoğun şekilde sorular sorduğunu dile getirdi. ChatGPT’nin faydasını kişisel olarak gördüğünü söyleyen Altman, yapay zekanın hem güvenli hem de yanlış olabileceğinin altını çizdi. 

ChatGPT kullanıcıya kendi ürettiği sıfırdan bilgileri vermiyor. Yapay zeka internetteki milyarlarca bilgiyi arşivleyerek ve kullanıcı bilgisini kaydederek sorulara bu

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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