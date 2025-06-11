ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır? ChatGPT Kullanımı ve İpuçları

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve insan benzeri metinler üretmek için yapay zeka tabanlı dil modelidir. İnsanlarla doğal ve akıcı bir şekilde sohbet edebilmek, soruları yanıtlamak, metin üretmek, bilgi vermek gibi birçok görevi yerine getirebilir. Her şeyin cevabını içeren ChatGPT, sorduğunuz sorulara kişinin komutuyla yanıt veriyor. Bu nedenle Google'un önemli bir rakibi olarak görülüyor.

ChatGPT soruların cevaplarını nereden alıyor?

ChatGPT, sorulan soruların yanıtlarını çeşitli kaynaklardan topluyor. Kitaplar, makaleler, internet siteleri, forumlar ve benzeri birçok yazılı materyal ChatGPT'nin kaynakları arasında yer alır.

Model, bu geniş bilgi birikiminden edindiği kalıplar doğrultusunda, kullanıcıların sorularına en olası yanıtları tahmin ederek verir. Yani, ChatGPT yanıtlarını gerçek zamanlı arama yaparak değil, geçmişte öğrendiği bilgiler ışığında şekillendirir.

Bu nedenle, sunduğu cevaplar genellikle genel bilgiler ve dil yapıları üzerine kuruludur. ChatGPT, aynı zamanda kullanıcı deneyimine göre de şekillenir. Kullanıcı ChatGPT'ye hangi bilgileri verirse yapay zeka bunu belleğine ekler.