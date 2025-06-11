ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır? ChatGPT Kullanımı ve İpuçları
OpenAI tarafından üretilen yapay zeka ChatGPT'nin kullanımı son günlerde ülke genelinde hızla artıyor. Kimi derdini anlatıp ChatGPT'yi psikolog yerine koyarken kimisi ise 'Bugün ne pişirsem?' sorusuyla fikir alıyor. alındı. Peki ChatGPT Nedir, Nasıl Kullanılır? ChatGPT Hakkında Merak Edilenler.
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ChatGPT Nedir?
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ChatGPT nasıl kullanılır?
ChatGPT Kullanımı ve İpuçları
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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