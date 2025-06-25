Yarım Gram Altın Yeniden Üretilecek mi? İslam Memiş Açıkladı: "Üretim Yasağı Kalkarsa..."

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programına katıldı. Altında olacakları anlatan İslam Memiş, yarım gram altının yeniden üretilip üretilmeyeceğine dair konuştu.

Memiş, yarım gram altının üretimine vatandaşın ihtiyacı olduğunu belirterek şunları dedi:

'Altın her geçen yıl pahalı. Pahalı oldukça alım gücü azalıyor. Düğün sezonu başladı. 0.25 gram, yarım gram altının üretimi yasaklandı, nedenini anlamadık zaten hiç. Vatandaşlar hep soruyor neden alamıyoruz diye. Çünkü takı bizde kültür. Üretim yasağıyla birlikte bu kültürü çöpe atıyorsunuz. Altın takmasın TL taksın diyorsunuz ama tamam sistem haklı da kültürü çöpe atıyorsunuz. Para kültürden daha önemli ki bu üretim tekrar gerçekleşmiyor. Konun muhataplarına dile getiriyorum. İnsanlar yarım gramın yeninden üretilmesini istiyor. Üretim yasağı kalkarsa, vatandaşlar yarım gram ve 0.25 altın alma fırsat verirseniz hem tasarruf yapar hem düğünlerde mahçup olmaz. Şu anda herkesin imkanı malum.'