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Yarım Gram Altın Yeniden Üretilecek mi? İslam Memiş Açıkladı: "Üretim Yasağı Kalkarsa..."

Yarım Gram Altın Yeniden Üretilecek mi? İslam Memiş Açıkladı: "Üretim Yasağı Kalkarsa..."

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 17:29

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar yarım gram altın ve 0.25 gram altına rağbet göstermişti. Ancak artan rağbetin ardından bu altınlar üretimden kaldırılmıştı. Peki yarım gram ve 0.25 gram altın yeniden üretilecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, üretim yasağı kaldırıldığı takdirde olacakları anlattı.

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Yarım gram altın yeniden üretilecek mi?

Yarım gram altın yeniden üretilecek mi?

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programına katıldı. Altında olacakları anlatan İslam Memiş, yarım gram altının yeniden üretilip üretilmeyeceğine dair konuştu. 

Memiş, yarım gram altının üretimine vatandaşın ihtiyacı olduğunu belirterek şunları dedi:

'Altın her geçen yıl pahalı. Pahalı oldukça alım gücü azalıyor. Düğün sezonu başladı. 0.25 gram, yarım gram altının üretimi yasaklandı, nedenini anlamadık zaten hiç. Vatandaşlar hep soruyor neden alamıyoruz diye. Çünkü takı bizde kültür. Üretim yasağıyla birlikte bu kültürü çöpe atıyorsunuz. Altın takmasın TL taksın diyorsunuz ama tamam sistem haklı da kültürü çöpe atıyorsunuz. Para kültürden daha önemli ki bu üretim tekrar gerçekleşmiyor. Konun muhataplarına dile getiriyorum. İnsanlar yarım gramın yeninden üretilmesini istiyor. Üretim yasağı kalkarsa, vatandaşlar yarım gram ve 0.25 altın alma fırsat verirseniz hem tasarruf yapar hem düğünlerde mahçup olmaz. Şu anda herkesin imkanı malum.'

Önümüzdeki 6 ay altında ne olacak?

Önümüzdeki 6 ay altında ne olacak?

Altının yakın gelecekti durumuna dair konuşan İslam Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'1 Ocak’ta ne konuştuysam aynı yerde duruyorum. Gram altında 4 bin 500 TL beklentim vardı, beklentimi koruyorum. Ons altında 3 bin 500 dolar beklentim vardı nisan ortalarında bu rakam görüldü. Burada bu seviyeler yeniden korunacak. Eylül ayı itibarıyla jeopolitik gerilim tarafında hareketlilik bekliyorum. Burada bir hareketlenme olursa ons dolar 3 bin 500 doları zorlarsa gram altında kademeli olarak yükselme olabilir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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