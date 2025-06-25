Yarım Gram Altın Yeniden Üretilecek mi? İslam Memiş Açıkladı: "Üretim Yasağı Kalkarsa..."
Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle vatandaşlar yarım gram altın ve 0.25 gram altına rağbet göstermişti. Ancak artan rağbetin ardından bu altınlar üretimden kaldırılmıştı. Peki yarım gram ve 0.25 gram altın yeniden üretilecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, üretim yasağı kaldırıldığı takdirde olacakları anlattı.
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Yarım gram altın yeniden üretilecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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