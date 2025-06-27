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Sezen Aksu'nun Yeni Klibi "Doğrucu" Yapay Zeka Destekli Google Veo 3 İle Hazırlandı

Sezen Aksu'nun Yeni Klibi "Doğrucu" Yapay Zeka Destekli Google Veo 3 İle Hazırlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 14:14

Sezen Aksu'nun yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları dinleyicilerle buluştu. Albümde yer alan Doğrucu şarkısı dikkat çekti. Şarkının klibi de yayınlandı. Klipte Google Gemini ve Google Veo 3 kullanıldı. Yapay zeka ile hazırlanan klip sosyal medyada gündem oldu.

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Doğrucu klibinde Google Gemini ve Veo 3 kullanıldı

Doğrucu klibinde Google Gemini ve Veo 3 kullanıldı

Sezen Aksu'nun yeni albümünde yer alan Doğrucu şarkısının klibi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Klip, yönetmen Öner S. Biberkökü imzası taşıyor. Yapılan açıklamalara göre, klipte Google Gemini ve Google’ın yeni yapay zeka destekli video üretim modeli Veo 3 kullanıldı.

Son dönemde özellikle sosyal medya içeriklerinde Veo 3'ün öne çıktığı biliniyor. Sezen Aksu’nun Doğrucu klibi ise bu teknolojinin profesyonel müzik kliplerinde nasıl bir yere sahip olabileceğini gösteren yeni bir örnek oldu. Yapay zeka destekli video üretiminin müzik sektöründe nasıl yaygınlaşacağı merakla takip ediliyor.

Google, yeni video üretim modeli Veo 3'ü 2025 yılında I/O etkinliğinde tanıttı

Google, yeni video üretim modeli Veo 3'ü 2025 yılında I/O etkinliğinde tanıttı

Veo 3 aynı anda ses efektleri, arka plan sesleri ve karakter diyalogları da üretebiliyor. Google, Veo 3’ü YouTube Shorts’a da entegre etmeyi planlıyor.

Veo 3, sosyal medya kullanıcılarının sıklıkla sokak röportajı formatında içerikler üretmesiyle gündeme geldi. Google Gemini ile birlikte kullanılan Veo 3, artık müzik kliplerinde de yer alıyor. Sezen Aksu'nun Doğrucu klibi, teknolojinin yaratıcı içeriklerde nasıl kullanıldığını gösteren örneklerden biri oldu. Çok yakın zamanda bu tarz kliplerin devamını göreceğiz gibi duruyor!

Klibe buradan ulaşabilirsiniz:

Google'ın resmi Türkiye hesabı da Twitter (X) üzerinden böyle bir paylaşımda bulundu! 👇🏻

Google'ın resmi Türkiye hesabı da Twitter (X) üzerinden böyle bir paylaşımda bulundu! 👇🏻
twitter.com

Dinleyicilerden gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻

Dinleyicilerden gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
twitter.com
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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