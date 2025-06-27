Sezen Aksu'nun Yeni Klibi "Doğrucu" Yapay Zeka Destekli Google Veo 3 İle Hazırlandı
Sezen Aksu'nun yeni albümü Paşa Gönül Şarkıları dinleyicilerle buluştu. Albümde yer alan Doğrucu şarkısı dikkat çekti. Şarkının klibi de yayınlandı. Klipte Google Gemini ve Google Veo 3 kullanıldı. Yapay zeka ile hazırlanan klip sosyal medyada gündem oldu.
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Doğrucu klibinde Google Gemini ve Veo 3 kullanıldı
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Google, yeni video üretim modeli Veo 3'ü 2025 yılında I/O etkinliğinde tanıttı
Klibe buradan ulaşabilirsiniz:
Google'ın resmi Türkiye hesabı da Twitter (X) üzerinden böyle bir paylaşımda bulundu! 👇🏻
Dinleyicilerden gelen yorumlar ise şöyle 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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