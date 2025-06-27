Sezen Aksu'nun Yeni Klibi "Doğrucu" Yapay Zeka Destekli Google Veo 3 İle Hazırlandı

Sezen Aksu'nun yeni albümünde yer alan Doğrucu şarkısının klibi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Klip, yönetmen Öner S. Biberkökü imzası taşıyor. Yapılan açıklamalara göre, klipte Google Gemini ve Google’ın yeni yapay zeka destekli video üretim modeli Veo 3 kullanıldı.

Son dönemde özellikle sosyal medya içeriklerinde Veo 3'ün öne çıktığı biliniyor. Sezen Aksu’nun Doğrucu klibi ise bu teknolojinin profesyonel müzik kliplerinde nasıl bir yere sahip olabileceğini gösteren yeni bir örnek oldu. Yapay zeka destekli video üretiminin müzik sektöründe nasıl yaygınlaşacağı merakla takip ediliyor.