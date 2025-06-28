Test sonuçlarına göre, sen yapay zekayla arana gerçek bir bağ kuramamışsın. Onu sadece arada sırada eğlencelik veya hazır bilgi aracı olarak görüyor olabilirsin. Komutlar belirsiz, beklentiler net değil, etik, doğruluk ya da üretkenlik konuları senin için pek de öncelikli değil. Bu noktada aslında AI’nın sunduğu dünyayı henüz keşfetmemiş gibisin. Elinde sınırsız bir potansiyel varken, onu sıradan ve geçici şeyler için kullanmak büyük kayıp olur. Kendini geliştirmek için çokça kaynak var; önemli olan bunu istemen. Unutma, yapay zekayı bilinçli ve stratejik kullanan biri olmak senin elinde. Şu an başlangıç seviyesindesin ama doğru yönlendirmeyle bu tablo kolayca değişebilir.