ChatGPT’ye Soru Soranlar Buraya! Sen Doğru Soruları Sorabiliyor musun?
Yapay zeka artık hayatımızın tam ortasında. Kimimiz onu ödev yaparken kullanıyor, kimimiz iş projelerini hallediyor, kimimiz ise sadece eğleniyor. Ama yapay zekayı doğru kullanmak ciddi bir bilgi ve strateji gerektiriyor. Bu testte senin yapay zekayı ne kadar etkili kullandığını analiz ediyor, uzmanlık seviyeni belirliyoruz. Belki de sanal dünyadaki yerini bugüne kadar hiç bu kadar net görmemişsindir.
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1. ChatGPT’den bir şey istediğinde genellikle ne yaparsın?
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2. YZ ile bir içerik hazırlarken aşağıdakilerden hangisini yaparsın?
3. "Yapay zeka halleriyle etik bir sınır çizer misin?"
4. YZ ile bir araştırma yaparken hangi yöntemi kullanırsın?
5. Kod yazmak için YZ kullanıyor musun?
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6. Yapay zekadan aldığın içeriği insan eliyle düzenliyor musun?
7. YZ’den bilgi isterken hangi yaklaşımı benimsersin?
8. Bir yapay zekadan görsel üretmesini isterken…
9. YZ destekli araçları günlük hayatında nasıl kullanıyorsun?
10. YZ’yi kullanırken hangi veri gizliliği ilkesini gözetirsin?
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Yapay Zeka Uzmanı Belgesini Sonuna Kadar Hak Ediyorsun!
Yapay Zekayı Etkili Kullanıyorsun Ama Gelişebilirsin
AI Kullanıyorsun Ama Farkında Olmadan Yüzeyde Kalıyorsun
YZ Kullandığını Sanıyorsun Ama Aslında Kullanmıyorsun
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