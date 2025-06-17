Bu Yaz Nereye Gitmelisin? Testle Öğreniyoruz!
Yaz geldi, içindeki keşfetme arzusu kabardı! Ama herkesin hayalindeki tatil başka: Kimi sessiz bir sahil köyü, kimi hareketli bir ada hayatı, kimi ise kültürle iç içe şehir turizmini ister. Peki, senin ruhuna en uygun yaz tatili neresi? Hazırladığımız bu eğlenceli test ile karakterini analiz ediyor ve sana özel bir yaz tatil rotası öneriyoruz.
Bavulunu hazırlamadan önce bu testi mutlaka çöz!
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1. Tatilde en çok ne ararsın?
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2. Tatil bavuluna ilk neyi koyarsın?
3. Havaalanında seni en çok anlatan sahne hangisi?
4. Bir tatil fotoğrafında seni nasıl görürüz?
5. Tatilde tanımadığın biriyle tanışmak sana göre…
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6. Konaklama tercihin nedir?
7. Tatilde seni en çok mutlu eden aktivite?
8. Tatilde yemek tercihin nasıl olur?
9. Grup tatili mi, yalnız tatil mi?
10. Son olarak, tatil bitince ne hissedersin?
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Bozcaada, Akyaka, Datça Tarzı Bir Tatil!
Bodrum, Çeşme, Mykonos Gibi Rotalar!
Kapadokya, Balkanlar, Lizbon!
Maldives, Santorini, Dubai Tarzı Rotalar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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