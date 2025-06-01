Sen Hangi Müzik Grubunun Parçası Olurdun?
Kimi zaman sahnede spot ışıkları altında hayal ederiz kendimizi... Peki ya sen, ruhunun melodisine kulak verirsen hangi müzik grubunun bir parçası olurdun? Rock'ın başkaldırısı mı, popun parıltısı mı, indie'nin derinliği mi yoksa rap'in asi ritmi mi seninle özdeşleşiyor? Bu testte vereceğin cevaplarla iç dünyanı analiz ediyor ve senin kişiliğine en uygun müzik grubunu söylüyoruz. Belki de çoktan bir grubun ruh eşi oldun ama farkında bile değilsin...
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1. En yoğun hissettiğin duygu hangisi?
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2. İnsanların seni nasıl tanımladığını düşünüyorsun?
3. Geceyi en iyi anlatan şey sence nedir?
4. Kendi hayatının filminde müzik nasıl olurdu?
5. Kalabalıkta ne yaparsın?
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6. Dostların arasında sen genelde...
7. Aşkı nasıl yaşarsın?
8. Modanın senin için yeri ne?
9. En çok neye tahammül edemezsin?
10. İçinde olmak isteyeceğin sahne hangisi olurdu?
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Sen bir Coldplay üyesisin!
Sen bir BTS üyesisin!
Sen bir Nirvana üyesisin!
Sen bir Arctic Monkeys üyesisin!
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