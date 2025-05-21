Ruh İkizin Hangi Hollywood Yıldızı?
Herkesin hayalini süsleyen bir Hollywood yıldızı vardır. Kimi cool tavırlarıyla kalbimizi çalar, kimi ise içtenliğiyle gözümüzü kamaştırır. Peki, senin enerjine en uygun Hollywood yıldızı kim olurdu? Sadece fiziksel uyumu değil; ruhsal ve duygusal çekimi de göz önüne alarak sana en uygun “sevgili adayını” belirliyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir randevu gecesinde en çok neye dikkat edersin?
3. Aşkı tarif edecek bir kelime seç:
4. Birlikte tatil yapacağınız ülke neresi olurdu?
5. Hangi film türü senin için vazgeçilmez?
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6. En dayanamadığın kişilik özelliği?
7. En çok hangi cümleyi duymak hoşuna gider?
8. Sevgilinle bir aktivite planlasan ne olurdu?
9. İlişkide seni ne canlı tutar?
10. En sevdiğin sosyal medya platformu?
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11. Hangisini daha çekici buluyorsun?
Ryan Gosling
Emma Stone
Henry Cavill
Natalie Portman
Chris Hemsworth
Zendaya
Keanu Reeves
Florence Pugh
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