Çocukluğun Hangi Çizgi Film Karakterine Benziyor?
Bir zamanlar çocukluk yıllarımızın en masum ve en heyecan verici anlarını geçirdiğimiz o büyülü dünyaya, çizgi film evrenine geri dönme vakti geldi! O zamanlar, ekrana kilitlenmiş gözlerimizle, saatlerce süren bekleyişlerin ardından başlayan yeni bölümleri izlerken hissettiğimiz o coşkuyu, o heyecanı hatırlıyor musunuz? Şimdi, geçmişe bir yolculuk yapma zamanı!
Hangi çizgi film karakteri gibi bir çocuk olduğunu öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Bir oyuncağın bozulduğunda ne yapardın?
3. En çok oynadığın oyun neydi?
4. Yaramazlık yaptığında tepkilerin nasıldı?
5. Hangi çocukluk yemeği seni en iyi tanımlar?
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6. Çocukken en sık kullandığın cümle hangisiydi?
7. Çocukken hayalini kurduğun meslek neydi?
8. En çok korktuğun şey neydi?
9. Seni en iyi tanımlayan çocukluk fotoğrafı nasıl olurdu?
10. Büyüyünce çocuk yanını nasıl taşıdın?
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Timmy Turner
Kim Possible
Phineas
Star Butterfly
Jake
Raven
Dipper Pines
Candace Flynn
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Kim Possible / Sen küçükken bile büyük sorumluluklar alabilen biriydin. Kendine güvenin, kararlılığın ve zekân sayesinde insanlar seni dinlerdi. Macerayı sev... Devamını Gör
Star Butterfly