Burcuna Göre Hangi Regular Show Karakterisin?

Sen hızlı düşünen, hızlı harekete geçen ve bazen düşünmeden girişen birisin. Koç burcu olmanın tüm enerjisi Rigby'de vücut bulmuş gibi! Risk almayı seviyor, sorumlulukları ertelemeye meyilli olabiliyorsun ama kimse sana neşeni ve sadakatini sorgulayamaz. Arkadaş ortamlarının kaotik eğlencesi senin enerjinden besleniyor. Rigby gibi zaman zaman düşüncesiz görünsen de altında yatan niyet saf ve samimi. Cesaretinle başkalarının yapmaya çekindiği şeyleri deniyor, hatalarından da bir şekilde sıyrılmayı başarıyorsun. Bu seni her zaman merkezde tutan bir karaktere dönüştürüyor. Eğer Rigby isen, içinde çocuksu bir heyecan taşıyorsun ve büyümeyi pek de istemiyorsun. Bu seni hem eğlenceli hem de zaman zaman baş edilmesi zor biri yapıyor. Ama ne olursa olsun, gerçek arkadaşlık senin için her şey demek.