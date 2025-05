Duygusal derinlik, bilgelik ve sadakat… Skips karakteri adeta bir Yengeç burcunun ete kemiğe bürünmüş hali. Sessizsin ama etkili. Bir ortamda söz hakkı sana geldiğinde herkes seni dinliyor çünkü söylediklerin her zaman anlamlı. Senin duyguların sadece yüzeyde değil, köklerde yaşıyor. Skips gibi geçmişin izlerini taşıyorsun. Anılar, bağlar ve sadakat senin için her şey demek. Kolay kolay güvenmezsin ama bir kez bağ kurduğunda kopması imkânsız olur. Bu da seni etrafındaki en güçlü duygusal dayanaklardan biri yapar. Zaman zaman yalnızlığı tercih ediyor, kendi içine çekiliyorsun. Bu da sana sürekli büyüyen bir içsel dünya kazandırıyor. Seninle dost olmak, Skips gibi bir koruyucuya sahip olmak gibidir: sakin, güçlü ve her zaman yanında.