Burcuna Göre Hangi Regular Show Karakterisin?
Evrenin çılgın dengeleri, yıldızlar ve burçlar… Her biri seni sen yapan şeyleri şekillendiriyor. Ama şimdi işin içine biraz absürtlük, bolca kahkaha ve Regular Show’un fantastik karakterleri de karışıyor! Belki sen gerçek hayatta sıradan birisin ama çizgi dizi dünyasında yıldızlar seni bambaşka bir karakter yapıyor olabilir. Burcunu seç, hangi karakter olduğunu öğren ve ruhunun çizgi dizi yansımasıyla tanış!
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Burcunu seç!
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Rigby
Pops
Mordecai
Skips
Benson
Çak Beşlik Hayalet
CJ
Death
Kas Adam
Techmo
Eileen
Thomas
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