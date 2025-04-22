Aynı Kişi Misin? 5 Yıl Önce En Çok Neyle Boğuşuyordun?
Zaman geçer, dertler unutulur... ya da biz öyle sanırız. 5 yıl önce hayatında neler oluyordu, nelerin peşindeydin, hangi sorun seni geceleri uyutmuyordu? Bu test, geçmişine küçük bir pencere açıyor. Belki o zamanlar bir travmanın içindeydin, belki de şu an sahip oldukların için o zamanlar mücadele ediyordun. Kimi zaman kaygılarımız değişir, kimi zamansa sadece şekil değiştirir. Hazırsan geçmişin tozlu sayfalarında minik bir yolculuğa çıkıyoruz. Unutma, her şık bir ipucu olabilir!
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1. Geçmişte en çok neyi düşünerek uyuyordun?
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2. O dönemde hayatındaki genel ruh halini nasıl tanımlarsın?
3. Sosyal çevren nasıldı?
4. Kendine ne sıklıkla "Benim suçum neydi ki?" diye sorardın?
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi o dönemi en iyi özetler?
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6. O yıllarda sana huzur veren şey neydi?
7. Beş yıl önce biri sana “mutlu musun?” diye sorsaydı cevabın ne olurdu?
8. İçinde ukde kalan bir karar var mıydı o dönemde?
9. Geçmişe dönüp o seni görsen, ona ne derdin?
10. Beş yıl önce neye çok çabaladın ama karşılığını alamadın?
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