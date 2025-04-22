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Aynı Kişi Misin? 5 Yıl Önce En Çok Neyle Boğuşuyordun?

Aynı Kişi Misin? 5 Yıl Önce En Çok Neyle Boğuşuyordun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 12:01

Zaman geçer, dertler unutulur... ya da biz öyle sanırız. 5 yıl önce hayatında neler oluyordu, nelerin peşindeydin, hangi sorun seni geceleri uyutmuyordu? Bu test, geçmişine küçük bir pencere açıyor. Belki o zamanlar bir travmanın içindeydin, belki de şu an sahip oldukların için o zamanlar mücadele ediyordun. Kimi zaman kaygılarımız değişir, kimi zamansa sadece şekil değiştirir. Hazırsan geçmişin tozlu sayfalarında minik bir yolculuğa çıkıyoruz. Unutma, her şık bir ipucu olabilir!

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1. Geçmişte en çok neyi düşünerek uyuyordun?

2. O dönemde hayatındaki genel ruh halini nasıl tanımlarsın?

3. Sosyal çevren nasıldı?

4. Kendine ne sıklıkla "Benim suçum neydi ki?" diye sorardın?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi o dönemi en iyi özetler?

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6. O yıllarda sana huzur veren şey neydi?

7. Beş yıl önce biri sana “mutlu musun?” diye sorsaydı cevabın ne olurdu?

8. İçinde ukde kalan bir karar var mıydı o dönemde?

9. Geçmişe dönüp o seni görsen, ona ne derdin?

10. Beş yıl önce neye çok çabaladın ama karşılığını alamadın?

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Gelecek Korkusu: Belirsizliğin İçinde Kaybolmuşsun

Beş yıl önceki sen, geleceğe dair net bir tablo çizemeyen, çoğu zaman hayalleriyle planları arasında sıkışmış biriydi. Yaşamının o döneminde “Ya olmazsa?” sorusu zihninde sık sık çınlıyor, garantisi olmayan hiçbir adımı atmak istemiyordun. Sorumluluklar, beklentiler ve başarısızlık korkusu seni yavaşça içe doğru çekiyordu. Kendini kanıtlama ihtiyacın ile hata yapmaktan korkman arasında gidip geliyordun. O dönemde belki de bir sınav, bir iş, bir karar seni geleceğe dair umutsuzlaştırdı. Bu yüzden sürekli bir “beklemede” kalmak zorunda hissettin. Kimseyle tam olarak paylaşamadığın bu stres, zamanla seni duygusal anlamda yordu. Kimi zaman sosyal ilişkilerinde uzaklaştın, kimi zamansa kendine daha fazla baskı kurdun. Ama sen, bu baskının içinden kendini çıkarabilmeyi başarmış birisin. Artık gelecekten korkmak yerine onu inşa etmeyi öğreniyorsun. Korkularını tanıdın, onları yönetmeyi öğrendin. Belki hâlâ bazı sorular var kafanda ama artık onları bastırmıyor, cevabını aramaktan çekinmiyorsun.

Kimlik Arayışı: "Ben Kimim?" Sorusu Hep Oradaydı

Senin beş yıl önceki en büyük derdin, tam anlamıyla kim olduğunu çözememekti. Ne istediğini biliyor ama o isteklere nasıl ulaşacağını, onları neden istediğini sorguluyordun. Dönemin “geçiş süreci”ydi senin için. Yeni çevreler, yeni fikirler, yeni hisler… Ama en önemlisi, seni sen yapan şeylerin ne olduğu konusunda kafan çok karışıktı. Belki bir şeyleri değiştirme arzusuyla yanıp tutuşuyordun ama seni tanımlayan o eski kalıpları da bırakmakta zorlanıyordun. Bu da sende bir “arada kalmışlık” hissi yarattı. Aynı anda hem çocuk gibi savunmasız hem yetişkin gibi sorumlu hissettiğin bir dönemdi. Kendini bir türlü tam olarak “yerli yerine oturtamadığın” bir süreçti. Şimdi ise, artık aynaya biraz daha tanıdık bir yüzle bakıyorsun. Ne istediğini bilmesen bile, ne istemediğini çok iyi biliyorsun. O da yeter. Sen o dönemlerin üzerinden geçip, kendini tanıma yolculuğuna cesaretle adım atmış birisin. Kimliğini hâlâ inşa ediyor olabilirsin ama artık bunun bir zayıflık değil, bir süreç olduğunu kabul etmişsin.

Duygusal Yükler: Taşıdığın Her Şey Senin Değildi

Senin derdin hissettiğin ama anlatamadığın duygulardı. Beş yıl önce, içine attığın her şey yavaş yavaş birikmiş, iç dünyanda fırtınalar yaratmış. Seni üzen birini affedememiş, seni anlamayanları anlatamamışsın. Belki güçlü görünmeye çalışırken sessizce yıkılmış, belki de yalnız kalmamak için yanlış bağlara tutunmuşsun. Herkes seni “iyi misin?” diye sormadan sen zaten “iyiyim” cevabını hazırlamışsın. Ama kalbinde bir yara hep kanıyordu. İçinde taşıdığın duyguların çoğu aslında sana ait değildi. Ailenin, arkadaşlarının, belki geçmişteki ilişkilerinin yüklerini sen taşımıştın. Bir noktada kendi acını bile tanıyamaz hale gelmiştin. Bugün, bu yüklerin bir kısmını geride bırakmışsın. Biliyorum, hâlâ ara ara sızlayan yaraların var. Ama artık onları bastırmıyorsun, üzerini örtmeden bakabiliyorsun. Bu büyük bir iyileşme işareti. Sen artık güçlü görünmeye değil, gerçekten güçlü olmaya niyetlisin. Ve bu, geçmişteki tüm yüklerine bir veda demek.

Kaçış İsteği: Oraya Ait Hissetmiyordun

Senin en büyük derdin, bulunduğun yere ait hissetmemekti. Beş yıl önce yaşadığın ortam, iş, okul ya da ilişkiler seni boğuyor, seni sen olmaktan alıkoyuyordu. Ruhun başka bir yerde olmak istiyor ama bedenin o düzene bağlı kalmak zorundaydı. Fiziksel ya da duygusal bir kaçış arzusu seni sarmıştı. O ortamda bir şeyler eksikti. Anlayış, sevgi, destek ya da sadece özgürlük... Kendi alanına sahip olamaman seni her geçen gün daha da yıpratmıştı. Belki bir noktada “Ben burada yaşayamam” dedin ama nasıl çıkacağını bilemedin. Zihninde hep bir kaçış planı vardı ama fırsat bulamadın ya da cesaret edemedin. Bugün artık o yerlere ait değilsin. Belki hâlâ tamamen kaçamadın ama zihnini özgürleştirdin. O zamanlar seni tutan bağları tanıdın, şimdi ise onları çözmeye başladın. Artık bir yere ait olmanın, kendine ait olmakla başladığını biliyorsun. Ve sen, kendine yaklaşan adımlar attıkça, zaten gitmen gereken yerlere varıyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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