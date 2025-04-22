Aynı Kişi Misin? 5 Yıl Önce En Çok Neyle Boğuşuyordun?

Senin beş yıl önceki en büyük derdin, tam anlamıyla kim olduğunu çözememekti. Ne istediğini biliyor ama o isteklere nasıl ulaşacağını, onları neden istediğini sorguluyordun. Dönemin “geçiş süreci”ydi senin için. Yeni çevreler, yeni fikirler, yeni hisler… Ama en önemlisi, seni sen yapan şeylerin ne olduğu konusunda kafan çok karışıktı. Belki bir şeyleri değiştirme arzusuyla yanıp tutuşuyordun ama seni tanımlayan o eski kalıpları da bırakmakta zorlanıyordun. Bu da sende bir “arada kalmışlık” hissi yarattı. Aynı anda hem çocuk gibi savunmasız hem yetişkin gibi sorumlu hissettiğin bir dönemdi. Kendini bir türlü tam olarak “yerli yerine oturtamadığın” bir süreçti. Şimdi ise, artık aynaya biraz daha tanıdık bir yüzle bakıyorsun. Ne istediğini bilmesen bile, ne istemediğini çok iyi biliyorsun. O da yeter. Sen o dönemlerin üzerinden geçip, kendini tanıma yolculuğuna cesaretle adım atmış birisin. Kimliğini hâlâ inşa ediyor olabilirsin ama artık bunun bir zayıflık değil, bir süreç olduğunu kabul etmişsin.