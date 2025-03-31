Davranışlarına Göre Sen Zor Biri misin?
Davranışlarına Göre Sen Zor Biri misin?
Hepimizin farklı kişilikleri ve özellikleri vardır, ancak bazı davranışlar çevremizdeki insanları zorlayabilir. Kendini ne kadar zorlu biri olarak tanımlarsın? Bu test, sana ait bazı davranış biçimlerini değerlendirecek ve kişiliğinle ilgili ilginç bir analiz sunacak. Hadi bakalım, senin davranışların ne kadar zor?
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Aşağıdaki davranışlardan hangileri seni tanımlar?
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Sakin ve Dengeli Bir Kişilik
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