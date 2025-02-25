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Öz Güven mi Ego mu? Gerçek Cevabı Öğren!

Öz Güven mi Ego mu? Gerçek Cevabı Öğren!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 16:01

Öz güven ile ego arasındaki fark, çoğu zaman belirsizdir. Biri kendine güvenmekten, diğeri ise kendini diğerlerinden üstün görmekten beslenir. Peki sen bu iki uç noktanın neresindesin? Gerçekten öz güvenli misin, yoksa fark etmeden ego tuzağına mı düşüyorsun? Bu testte sorulara içtenlikle cevap ver, çünkü kendini nasıl gördüğün ile başkalarının seni nasıl algıladığı arasında büyük farklar olabilir. Şimdi test zamanı! Bakalım senin baskın özelliğin ne?

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1. Bir ortamda yeni insanlarla tanıştığında genellikle nasıl davranırsın?

2. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

3. Sosyal medyada kendini nasıl gösteriyorsun?

4. Biri sana eleştiri yaptığında nasıl hissedersin?

5. Grup çalışmalarında nasıl bir roldesin?

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6. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

7. Bir başarı elde ettiğinde bunu nasıl paylaşırsın?

8. Bir konuda fikrin olduğunda nasıl davranırsın?

9. Başkalarının başarısı seni nasıl hissettirir?

10. Biri senden daha iyi olduğunu düşündüğünde nasıl tepki verirsin?

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Saf Öz Güven!

Senin öz güvenin, kendini sevme ve kabullenme üzerine kurulu. Ne başkalarını ezerek var oluyorsun, ne de kendini gereğinden fazla abartıyorsun. Hatalarını kabul ediyor, gelişmeye açık oluyorsun. İnsanlar seni samimi, güçlü ve dengeli biri olarak görüyor. Öz güvenin, başkalarına zarar vermeden kendini ortaya koymanı sağlıyor. Bu yüzden insanlar seninle olmaktan keyif alıyor, fikirlerine değer veriyor. Ancak, bazen fazla alçakgönüllü olabilir ve hak ettiğin değeri yeterince göstermeyebilirsin. Kendine güvenmeye devam et ama bazen başarılarını daha çok sahiplenmeyi öğrenmelisin!

Gizli Ego

Sen öz güvenli olduğunu düşünüyorsun ama fark etmeden insanları bazen küçümseyebilir, onların fikirlerini yeterince önemsemeyebilirsin. Bu yüzden zaman zaman ukala görünebilirsin. Öz güvenin güçlü ama bazen karşındakilerin ne hissettiğini unutuyorsun. Lider olmayı seviyorsun ama iyi bir lider olmak için başkalarına da alan açmak gerektiğini un

Düşük Öz Güven

Sen aslında birçok konuda yeteneklisin ama kendine yeterince güvenmiyorsun. Sürekli başkalarıyla kendini kıyaslamak, içindeki potansiyeli görmeni engelliyor. Başkalarından onay beklemek yerine kendi başarılarını fark etmelisin. İnsanlar seni seviyor ve değer veriyor, bu yüzden artık kendine de aynı değeri vermelisin! Kendini daha fazla ifade etmeye başlarsan, özgüvenin yükselecek ve hayatın daha kolay olacak!

Keskin Ego

Sen dünyanın senin etrafında döndüğünü düşünebiliyorsun ve fark etmeden başkalarına üstünlük taslıyor olabilirsin. Karizman ve özgüvenin sayesinde insanları etkiliyorsun ama bu etkiyi nasıl kullandığın önemli. Eğer insanları sadece kendine hayran bırakmak yerine, onları gerçekten anlamaya çalışırsan daha güçlü bir karaktere dönüşebilirsin. Öz güvenin harika, ancak kibirle karışmasına izin verme!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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