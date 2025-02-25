Öz Güven mi Ego mu? Gerçek Cevabı Öğren!
Öz Güven mi Ego mu? Gerçek Cevabı Öğren!
Öz güven ile ego arasındaki fark, çoğu zaman belirsizdir. Biri kendine güvenmekten, diğeri ise kendini diğerlerinden üstün görmekten beslenir. Peki sen bu iki uç noktanın neresindesin? Gerçekten öz güvenli misin, yoksa fark etmeden ego tuzağına mı düşüyorsun? Bu testte sorulara içtenlikle cevap ver, çünkü kendini nasıl gördüğün ile başkalarının seni nasıl algıladığı arasında büyük farklar olabilir. Şimdi test zamanı! Bakalım senin baskın özelliğin ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir ortamda yeni insanlarla tanıştığında genellikle nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
3. Sosyal medyada kendini nasıl gösteriyorsun?
4. Biri sana eleştiri yaptığında nasıl hissedersin?
5. Grup çalışmalarında nasıl bir roldesin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
7. Bir başarı elde ettiğinde bunu nasıl paylaşırsın?
8. Bir konuda fikrin olduğunda nasıl davranırsın?
9. Başkalarının başarısı seni nasıl hissettirir?
10. Biri senden daha iyi olduğunu düşündüğünde nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saf Öz Güven!
Gizli Ego
Düşük Öz Güven
Keskin Ego
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın