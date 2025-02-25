Öz Güven mi Ego mu? Gerçek Cevabı Öğren!

Senin öz güvenin, kendini sevme ve kabullenme üzerine kurulu. Ne başkalarını ezerek var oluyorsun, ne de kendini gereğinden fazla abartıyorsun. Hatalarını kabul ediyor, gelişmeye açık oluyorsun. İnsanlar seni samimi, güçlü ve dengeli biri olarak görüyor. Öz güvenin, başkalarına zarar vermeden kendini ortaya koymanı sağlıyor. Bu yüzden insanlar seninle olmaktan keyif alıyor, fikirlerine değer veriyor. Ancak, bazen fazla alçakgönüllü olabilir ve hak ettiğin değeri yeterince göstermeyebilirsin. Kendine güvenmeye devam et ama bazen başarılarını daha çok sahiplenmeyi öğrenmelisin!