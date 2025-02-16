Hayatında Neyi Değiştirmen Gerektiğini Söylüyoruz!
Hayatında Neyi Değiştirmen Gerektiğini Söylüyoruz!
Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde sıkışmış hissederiz. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliriz ama tam olarak ne olduğunu anlayamayız. İşte bu test tam da bunun için! Seçimlerin, bilinçaltındaki ipuçlarını ortaya çıkaracak ve sana hayatında en çok hangi alanda değişiklik yapman gerektiğini söyleyecek. İster özel hayatın, ister işin, isterse de iç huzurun olsun, bu testi çözdükten sonra kendinle ilgili önemli bir farkındalık kazanacaksın. Hazırsan başlayalım!
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1. Hayatında en çok seni zorlayan şey ne?
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2. Sabah uyandığında genellikle nasıl hissediyorsun?
3. Hayatta seni en çok ne mutlu eder?
4. Bir karar verirken genellikle nasıl hareket edersin?
5. Hayatında en çok eksikliğini hissettiğin şey nedir?
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6. Kendini en çok hangi durumda sıkışmış hissedersin?
7. Çalışma/okul hayatında en çok hangi konuda zorlanıyorsun?
8. İnsan ilişkilerinde en büyük sıkıntın nedir?
9. Hayalindeki yaşam tarzını nasıl tanımlarsın?
10. Bir konuda başarısız olduğunda ne hissedersin?
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Hayatına Daha Fazla Macera Katmalısın!
İletişim Becerilerini Geliştirmelisin!
Kendine Güvenmeli ve Potansiyelini Ortaya Çıkarmalısın!
Hayatında Daha Fazla Huzura Yer Açmalısın!
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