Hayatı Sen mi Yönetiyorsun Yoksa O mu Seni?

Sen, kontrol ve serbestlik arasında güzel bir denge kurmuşsun. Hayatını planlarken disiplinli ve düzenli davranıyorsun ama gerektiğinde esneklik gösterebiliyorsun. Ne tamamen kontrolcü ne de tamamen rahat birisin. Bu özellik seni hem başarılı hem de stres yönetiminde güçlü biri yapıyor. Kendi sınırlarını bilerek hareket ettiğin için genellikle tatmin edici bir hayat yaşıyorsun. Ancak bazen fazla plan yapmak seni sıkabilir ve kendini spontane şeylerden uzak tutabilirsin. Biraz daha anı yaşamaya ne dersin? Hayat bazen beklenmedik güzellikler sunar! Harika bir dengeye sahipsin, bunu koru!