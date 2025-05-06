Öfken Patladığında Hangi Hayvan Gibi Oluyorsun?
Herkesin bir öfke şekli vardır; kimisi içe atar, kimisi birden patlar, kimisi ise sinsice yaklaşır… Peki senin öfken neye benziyor? Bir aslan gibi kükreyip her yeri yakıp yıkıyor musun, yoksa bir yılan gibi sessizce, doğru zamanı mı kolluyorsun? Belki de bir köpek gibi aniden parlayıp sonra pişman oluyorsun... Öfkenin doğası aslında senin iç dünyana dair çok fazla ipucu verir. Bu testte vereceğin cevaplarla öfkenin hangi hayvanla eşleştiğini öğreneceksin.
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1. Biri sana açıkça saygısızlık yaptığında ilk tepkin ne olur?
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2. Kavga ederken hangisi seni en çok sinirlendirir?
3. Öfken geçtikten sonra ne hissedersin?
4. Seni çileden çıkaran bir duruma günde kaç kere maruz kalırsın?
5. Öfkelendiğinde fiziksel olarak ne yaparsın?
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6. Sinirlenince ilk düşündüğün şey ne olur?
7. En büyük öfke patlamanı düşün. Nasıl sonuçlandı?
8. İnsanlar seni sinirli gördüğünde genelde ne yapar?
9. Öfken ne kadar sürede geçer?
10. Hangi durumu daha zor tolere edersin?
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Aslan – "Patladığında Tüm Oda Sarsılır!"
Köpek – "Aniden Havlarsın, Sonra Gözlerin Dolabilir"
Yılan – "Sessizsin Ama Ne Zaman Sokacağın Belli Olmaz"
Kaplan – "Gizli Patlayıcısın, Kimse Ne Zaman Sıçrayacağını Bilemez"
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