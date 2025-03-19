Etik Sınırlar Ne Kadar Belirgin? Bu Ankette Senin Yargıların Geçerli!

Etik, hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insanların doğru ile yanlış arasında seçim yapmalarını sağlayan bir kavramdır. Ancak bazen sınırlar o kadar bulanıklaşır ki, bazı davranışların etik olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak zorlaşabilir. Bu ankette, günümüzde sıkça karşılaşılan bazı durumlardaki etik olup olmadığını sorgulayacaksınız. Her bir durumu değerlendirip, etik mi, değil mi olduğunu kendinizce belirleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım!