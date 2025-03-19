Etik Sınırlar Ne Kadar Belirgin? Bu Ankette Senin Yargıların Geçerli!
Etik Sınırlar Ne Kadar Belirgin? Bu Ankette Senin Yargıların Geçerli!
Etik, hayatın her alanında karşımıza çıkan ve insanların doğru ile yanlış arasında seçim yapmalarını sağlayan bir kavramdır. Ancak bazen sınırlar o kadar bulanıklaşır ki, bazı davranışların etik olup olmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak zorlaşabilir. Bu ankette, günümüzde sıkça karşılaşılan bazı durumlardaki etik olup olmadığını sorgulayacaksınız. Her bir durumu değerlendirip, etik mi, değil mi olduğunu kendinizce belirleyeceksiniz. Hazırsanız başlayalım!
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1. Bir arkadaşının sırrını, ona zarar vermemek için başkalarına anlatmak.
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2. İş yerinde, başkalarının işlerini kendi üzerinize almak ve bunu kendi başarılarınız gibi göstermek.
3. Bir kişinin sosyal medya hesabından paylaşımlarını, izinsiz olarak başkalarına göstermek.
4. İyi bir teklif aldığın için, mevcut işinden birdenbire istifa etmek ve hiç bir şekilde haber vermemek.
5. Bir grup arkadaşına, birinin gizli bir bilgisini verip onlardan bu konuda yorum almak.
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6. Bir ürün aldığında, paketini açıp sonra geri iade etmek.
7. Birine yardım teklif ederken, bu yardımın karşılığında bir iyilik istemek.
8. Kendi çıkarların için başkalarını küçük düşürmek.
9. Birine ciddi bir konuda yalan söylemek, sadece kendi rahatını sağlamak için.
10. Birini gizli olarak gözetlemek ve davranışlarını analiz etmek.
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11. Birine sırtından laf söylemek, fakat yüzüne gülerken ona destek olmak.
12. Başkasının duygularını kendi çıkarın için manipüle etmek.
13. Birinin zayıf yönlerinden faydalanarak avantaj sağlamak.
14. Çalıştığın yerin gizli bilgilerini başkalarına ifşa etmek.
15. Başkasının duygularını kendi çıkarın için manipüle etmek.
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