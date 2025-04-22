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Dürüst Olalım: Hangi Özelliğinle Gıcık Oluyorsun?

Dürüst Olalım: Hangi Özelliğinle Gıcık Oluyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 13:01

Hepimizin çevresinde “çok seviyorum ama bazen gerçekten dayanılmıyor” dediğimiz birileri vardır. Peki ya sen? Tatlı, eğlenceli, iyi kalpli olabilirsin ama içten içe çevrendekileri deli eden bir özelliğin mutlaka var! Belki farkındasın, belki de herkes senden gizli gizli bunu konuşuyor. 

Bu testte dürüstlük ve biraz da mizah var!

Hazırsan başlıyoruz!

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1. Bir tartışma sırasında kendini nasıl ifade edersin?

2. Bir arkadaşın sana planı iptal ettiğini söylüyor. İlk düşüncen ne olur?

3. Seninle biri sır paylaşsa, nasıl tepki verirsin?

4. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?

5. Ailene karşı en çok hangi halinle tanınırsın?

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6. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?

7. Kendinle ilgili doğru cümle hangisi olurdu?

8. Grup içinde hangisi olmayı tercih edersin?

9. Sosyal medyada sen nasılsın?

10. Biri senden özür dilediğinde tepkin ne olur?

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Her Şeye Bir Yorumu Olan – ‘Bilmiş Bilmiş Konuşan’ Sensin!

Senin en gıcık özelliğin: Sürekli fikir belirtmen, hem de her konuda. İyi niyetle başladığın bu alışkanlık, zamanla çevrendekilerin üzerinde baskı yaratıyor. Her tartışmada bir şeyler bilmen, her konuda bir analiz yapman bir noktaya kadar takdir ediliyor ama sonra “hadi be oradan!” dedirtiyor. Belki de sen bunu “akıllı olmak” ya da “görüş bildirmek” olarak görüyorsun ama zaman zaman karşındaki insanlar sadece anlaşılmak ya da rahat bırakılmak istiyor. Özellikle duygusal konularda hemen çözüm üretmeye çalışman, karşı tarafın kendini yargılanmış hissetmesine neden olabiliyor. Her şeyi analiz etme alışkanlığın, doğal tepkileri bastırıyor. Ama itiraf edelim, sen de farkındasın bu huyunun. Hatta bazen kendine “keşke bu kadar düşünmesem” diyorsun. Ama bu özellik seni aynı zamanda güçlü bir karakter yapıyor. Sadece biraz geri çekilip karşındakine de yer vermeyi öğrenmen gerekiyor. Yoksa “her şeyi bilen kişi” imajından kolay kolay kurtulamayacaksın!

Pasif Agresiflik Senin İkinci Adın!

Senin en gıcık özelliğin açık açık söylemek yerine imalarla, suskunlukla ya da soğuklukla tepkini göstermen. “Ben bir şey demedim” cümlesi senin klasik savunman. Ama o surat ifadesi, o iç geçirme, o sessizlik... her şeyden daha çok şey anlatıyor zaten. Bir tartışmada açık açık yüzleşmektense geri çekiliyorsun, ama içeride volkanlar patlıyor. Bu durum karşındaki insanları delirtme potansiyeline sahip çünkü neyi neden yaptığını anlamakta zorlanıyorlar. Bir gün iyisin, ertesi gün soğuksun. Kimse neye kırıldığını tam olarak çözemiyor. Bu da ilişkilerde duvarlar örmene neden oluyor. İçten içe anlaşılmayı çok istiyorsun, ama ifade etme biçimin seni yalnızlaştırıyor. İnsanlar seni anlamadığı için uzaklaşıyor gibi geliyor ama belki de sen açık olmadığın için netlik kayboluyor. Bu huyunu fark ettiğin an, daha doğrudan olmayı denemeye başlayabilirsin. Küçük bir “rahatsız oldum” cümlesi bile çok şeyi değiştirebilir.

Drama Kraliçesi / Kralı Sendin, Kabul Et!

Senin en gıcık özelliğin olayları dramatize etmeye meyilli olman. En küçük olayı bile bir Hollywood senaryosuna çevirebiliyorsun. Bir mesaj geç gelince dünyan kararıyor, bir plan iptal olunca 'herkes benden nefret ediyor' moduna giriyorsun. Abartılı tepkilerin bazen çevrendekileri yorsa da sen farkında bile olmuyorsun. Elbette duygularını yoğun yaşıyor olman kötü bir şey değil. Ama bazen bu yoğunluk, diğer insanlara alan bırakmıyor. Her şey senin etrafında dönüyormuş gibi hissedilebiliyor. Bu da seni biraz “ben merkezci” gibi gösteriyor. Oysa ki çoğu zaman sadece sevilmek ve anlaşılmak istiyorsun. Ama bu haliyle biraz yorucu olabiliyorsun. İyi haber şu: Dramanın dozunu ayarlayabilirsen, duygusal zekân gerçekten çok güçlü. İnsanları etkileyebilme, empati kurabilme ve duygularını ifade edebilme yeteneğin oldukça yüksek. Sadece zaman zaman bir adım geri çekilip “bu olay gerçekten bu kadar büyük mü?” diye sorman gerekiyor. Yoksa senaryonun başrolü olsan bile seyirci kalmayabilir!

Aşırı Soğukkanlı, Aşırı Uzak – Buz Gibi Huyların Var!

Senin en gıcık özelliğin aşırı kontrolcü ve duygusal olarak mesafeli olman. Evet, kriz anlarında soğukkanlılığın işe yarıyor olabilir ama bu durum seni bazen 'umursamıyor' gibi gösteriyor. İnsanlar senin yanında duygularını paylaşmakta zorlanıyor çünkü senin tepkilerin ya çok geç geliyor ya da hiç gelmiyor. Bu halin çoğu zaman karşındakine 'önemsizim' hissi veriyor. Belki de sen duygularını içinde yaşıyorsun ama dışarıya bu kadar az yansıttığında insanlar seninle bağ kuramıyor. Sen ise 'ben böyleyim, fazla duygu gösteremem' diyorsun ama bu bir duvar örüyor. Her şeyi akıl süzgecinden geçiren tavrın, duygusal ilişkilerde donukluk yaratıyor. Bu özelliğin seni güçlü, stratejik ve kararlı biri yapıyor, kabul. Ama aynı zamanda seni soğuk, zor ulaşılan ve duygusal olarak kapalı biri gibi de gösteriyor. İnsanlar seni tanımak istiyor ama önce senin yaklaşman gerekiyor. Arada bir buzlarını erit, o zaman insanlar senin içindeki gerçek sıcaklığı da görecek.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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