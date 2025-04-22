Dürüst Olalım: Hangi Özelliğinle Gıcık Oluyorsun?
Hepimizin çevresinde “çok seviyorum ama bazen gerçekten dayanılmıyor” dediğimiz birileri vardır. Peki ya sen? Tatlı, eğlenceli, iyi kalpli olabilirsin ama içten içe çevrendekileri deli eden bir özelliğin mutlaka var! Belki farkındasın, belki de herkes senden gizli gizli bunu konuşuyor.
Bu testte dürüstlük ve biraz da mizah var!
Hazırsan başlıyoruz!
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1. Bir tartışma sırasında kendini nasıl ifade edersin?
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2. Bir arkadaşın sana planı iptal ettiğini söylüyor. İlk düşüncen ne olur?
3. Seninle biri sır paylaşsa, nasıl tepki verirsin?
4. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?
5. Ailene karşı en çok hangi halinle tanınırsın?
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6. Birinden hoşlandığında nasıl davranırsın?
7. Kendinle ilgili doğru cümle hangisi olurdu?
8. Grup içinde hangisi olmayı tercih edersin?
9. Sosyal medyada sen nasılsın?
10. Biri senden özür dilediğinde tepkin ne olur?
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