Dürüst Olalım: Hangi Özelliğinle Gıcık Oluyorsun?

Senin en gıcık özelliğin: Sürekli fikir belirtmen, hem de her konuda. İyi niyetle başladığın bu alışkanlık, zamanla çevrendekilerin üzerinde baskı yaratıyor. Her tartışmada bir şeyler bilmen, her konuda bir analiz yapman bir noktaya kadar takdir ediliyor ama sonra “hadi be oradan!” dedirtiyor. Belki de sen bunu “akıllı olmak” ya da “görüş bildirmek” olarak görüyorsun ama zaman zaman karşındaki insanlar sadece anlaşılmak ya da rahat bırakılmak istiyor. Özellikle duygusal konularda hemen çözüm üretmeye çalışman, karşı tarafın kendini yargılanmış hissetmesine neden olabiliyor. Her şeyi analiz etme alışkanlığın, doğal tepkileri bastırıyor. Ama itiraf edelim, sen de farkındasın bu huyunun. Hatta bazen kendine “keşke bu kadar düşünmesem” diyorsun. Ama bu özellik seni aynı zamanda güçlü bir karakter yapıyor. Sadece biraz geri çekilip karşındakine de yer vermeyi öğrenmen gerekiyor. Yoksa “her şeyi bilen kişi” imajından kolay kolay kurtulamayacaksın!