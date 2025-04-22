Dürüst Olalım: Hangi Özelliğinle Gıcık Oluyorsun?

Hepimizin çevresinde “çok seviyorum ama bazen gerçekten dayanılmıyor” dediğimiz birileri vardır. Peki ya sen? Tatlı, eğlenceli, iyi kalpli olabilirsin ama içten içe çevrendekileri deli eden bir özelliğin mutlaka var! Belki farkındasın, belki de herkes senden gizli gizli bunu konuşuyor.

Bu testte dürüstlük ve biraz da mizah var!

Hazırsan başlıyoruz!