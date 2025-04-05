Burcuna Göre Kaç Kişinin Kalbini Kırdın?
Burcuna Göre Kaç Kişinin Kalbini Kırdın?
İlişkilerde istemeden de olsa insanları kırmak kaçınılmazdır. Sen farkında bile olmadan kalp kırıyor olabilir misin?Yoksa zerafetle insanları idare eden biri misin? Burçlar, kişilik özelliklerimizi ve nasıl davrandığımızı büyük ölçüde etkiler. Kimi burçlar farkında olmadan yakıp yıkar, kimileri ise gittiği her yerde iz bırakır. Bu testte burcunu seç ve bugüne kadar kaç kişinin canını yaktığını öğren! Sen bir kalp hırsızı mı, yoksa acımasız bir duygu kasırgası mı çıktın?
Hadi bakalım!
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Burcunu seç!
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EN AZ 10! 🔥
3-5, AMA DERİNDEN! 💔
SAYI BELLİ DEĞİL! 🤯🔥
ÇOK AZ AMA DERİN İZLER BIRAKTIN! 😢
EN AZ 15!
5-6 KİŞİ, AMA HİÇBİRİ BİLEREK DEĞİL! 🤷♂️
20+! 😈
SAYISIZ! 💀🔥
10+ AMA UMURSAMADIN!
3-5, AMA DERİNDEN!
20+!
AZ AMA AĞIR YAKTIN!
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