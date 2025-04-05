Burcuna Göre Kaç Kişinin Kalbini Kırdın?

Sen tam bir duygusal zeka bilmecesisin! Bir yandan insanlara büyük bir ilgi gösteriyorsun, diğer yandan çok bağımsız bir yapın var. İnsanlar senin zekana, farklı bakış açına ve karizmatik enerjine kapılıyor. Ama iş bağlanmaya geldiğinde aniden ortadan kaybolabiliyorsun! İnsanlar seni çözemediği için çok üzülüyor. Senin için her şey zihinsel bir oyun gibi ama karşındaki insanlar gerçekten hisleriyle yaşıyor! Biraz daha empati yapmayı deneyebilirsin.