10 Yıl Sonra Nerede ve Ne Yapıyor Olacaksın? Bu Test Söylüyor!
10 Yıl Sonra Nerede ve Ne Yapıyor Olacaksın? Bu Test Söylüyor!
Zaman hızla akıp gidiyor, peki 10 yıl sonra bugün ne yapıyor olacaksın? Hayallerine ulaşmış, bambaşka bir şehirde yeni bir hayat kurmuş veya hiç beklemediğin bir yolda ilerliyor olabilirsin. Bu testte, şu anki düşüncelerin, hayata bakış açın ve tercihlerin bize gelecekte seni nasıl bir hayatın beklediğini söyleyecek! Belki kariyerinde zirveye çıkacaksın, belki dünya turuna çıkmış olacaksın, belki de hayatın seni bambaşka bir noktaya sürükleyecek...
Hazır mısın? Seçimlerini yap ve 10 yıl sonraki halini keşfet!
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1. Hayatındaki en büyük hedef nedir?
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2. Sabahları nasıl bir ruh haliyle uyanıyorsun?
3. Para senin için ne ifade ediyor?
4. 10 yıl sonra hangi şehirde yaşamayı hayal ediyorsun?
5. Hayatın bir film olsa hangi tür olurdu?
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6. Bir iş kuracak olsan hangi alanda olurdu?
7. Sosyal hayatın nasıl?
8. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?
9. Tatil için nasıl bir yer tercih edersin?
10. Zaman makinen olsa hangi yıla gitmek isterdin?
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