Senin Kendinle Çeliştiğin Konu Ne? Gerçekleri Açıklıyoruz!

Bu hayatta en büyük çelişkin, kendini çok önemsediğin halde bazen tamamen umursamaz bir tavır sergilemen! Bir yandan başkalarının seni nasıl gördüğünü, ne düşündüğünü, yaptığın şeylerin nasıl algılandığını önemsiyorsun. Ama diğer yandan “Boşver ya, ben böyleyim, ne olacaksa olsun!” moduna giriyorsun. Bu çelişki özellikle sosyal hayatında ve iş hayatında çok belirgin hale geliyor. Örneğin, başarılı olmak istiyorsun ama bazen hiçbir çaba harcamadan bir şeylerin yoluna girmesini bekliyorsun. Ya da insanlar seni takdir etsin istiyorsun ama dışarıdan bakıldığında çok da umursamıyormuşsun gibi görünüyorsun. Aslında bu durum biraz da kendini koruma mekanizman olabilir. Eğer bir şeyleri fazla umursuyormuş gibi görünürsen, hayal kırıklığı yaşarsan daha çok üzülürsün diye düşünüyor olabilirsin. Ama içten içe sen de farkındasın ki, bu umursamaz görünen tavrının altında aslında derin bir düşünce ve analiz süreci var. Kendine şu soruyu sorabilirsin: Gerçekten ne istiyorum? İnsanların beni nasıl görmesini istiyorum? Eğer bu sorulara net bir cevap verebilirsen, içindeki bu çelişkiyi biraz olsun azaltabilirsin. Kendini hem önemseyip hem de umursamaz davranmanın seni nasıl etkilediğini görmek için, belki de biraz daha dürüst olmaya ihtiyacın var.