Zeka Senin İçin Ne Kadar Çekici?
Zeka Senin İçin Ne Kadar Çekici?
Birinin seni etkilemesi için nasıl biri olması gerekir? Dış görünüşü mü daha önemli yoksa zekâsı mı? Bir konuşma sırasında derin ve anlamlı cümleler mi seni kendine çekiyor, yoksa dış görünüş ilk izlenim olarak yeterli mi oluyor? Eğer birinin zekâsı seni düşündüğünden daha fazla etkiliyorsa, sapyoseksüel olabilirsin! Bu test, zekâya ne kadar önem verdiğini ve ilişkilerinde bunun nasıl bir rol oynadığını keşfetmeni sağlayacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve kendini tanımaya bir adım daha yaklaş!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk buluşmada karşındaki kişi ne yaparsa daha çok etkilenirsin?
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2. Birine karşı ilgi duyman için en önemli faktör ne?
3. Birisiyle uzun bir ilişkin olmasını istiyorsan, en çok hangi özelliği ararsın?
4. Karşındaki kişinin seni gerçekten etkilemesi için nasıl konuşması gerekir?
5. İdeal bir randevu senin için nasıl olmalı?
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6. Karşındaki kişinin neyle ilgilenmesi seni daha çok etkiler?
7. Biriyle yazışırken ne seni en çok etkiler?
8. En büyük korkularından biri ne?
9. En beğendiğin film türü hangisi?
10. Hayatında en çok değer verdiğin şey ne?
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Kesinlikle Sapyoseksüelsin!
Zekâ Senin İçin Önemli Ama Tek Kriterin Değil!
Zekâ Güzel Ama Kimya Daha Önemli!
Fiziksel Çekim Senin İçin Daha Önemli!
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