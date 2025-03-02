Zeka Senin İçin Ne Kadar Çekici?

Birinin seni etkilemesi için nasıl biri olması gerekir? Dış görünüşü mü daha önemli yoksa zekâsı mı? Bir konuşma sırasında derin ve anlamlı cümleler mi seni kendine çekiyor, yoksa dış görünüş ilk izlenim olarak yeterli mi oluyor? Eğer birinin zekâsı seni düşündüğünden daha fazla etkiliyorsa, sapyoseksüel olabilirsin! Bu test, zekâya ne kadar önem verdiğini ve ilişkilerinde bunun nasıl bir rol oynadığını keşfetmeni sağlayacak. Sorulara içtenlikle cevap ver ve kendini tanımaya bir adım daha yaklaş!

Hazırsan başlayalım!