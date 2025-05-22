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İlişki Anketi: Hangisi Daha Önemli?

İlişki Anketi: Hangisi Daha Önemli?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 17:01

İlişkiler herkes için farklı dinamiklerle yürür. Kimimiz güvenin peşindeyken, kimimiz için eğlence ön plandadır. Peki ya senin için? Gerçek bir ilişkide hangi özellikler öncelikli olmalı? Bu anketle, bir ilişkiden neler beklediğini, neleri görmezden gelip neleri asla görmezden gelemeyeceğini biraz daha netleştireceğiz. 

Bakalım çoğunluk senin gibi mi düşünüyor yoksa yalnız mısın bu fikirlerle?

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1. Bir ilişkide hangisi daha önemli?

2. Partnerinde hangisi daha etkileyici olurdu?

3. Hangi eksiklik seni daha çok rahatsız eder?

4. Tartışmalarda hangisi senin için daha değerli?

5. Birlikte vakit geçirirken hangisi daha önemlidir?

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6. Hangisi daha çok güven verir?

7. Hangi davranış daha tolere edilebilir?

8. Partnerinde hangisi seni daha çeker?

9. Aileyle ilişkilerde hangisi senin için daha önemli?

10. Hangi uyum daha önemlidir?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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