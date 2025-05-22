İlişki Anketi: Hangisi Daha Önemli?

İlişkiler herkes için farklı dinamiklerle yürür. Kimimiz güvenin peşindeyken, kimimiz için eğlence ön plandadır. Peki ya senin için? Gerçek bir ilişkide hangi özellikler öncelikli olmalı? Bu anketle, bir ilişkiden neler beklediğini, neleri görmezden gelip neleri asla görmezden gelemeyeceğini biraz daha netleştireceğiz.

Bakalım çoğunluk senin gibi mi düşünüyor yoksa yalnız mısın bu fikirlerle?