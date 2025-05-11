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Bu Oyuncuların En Unutulmaz Rolünü Seçiyoruz!

Bu Oyuncuların En Unutulmaz Rolünü Seçiyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 16:01

Bazı oyuncular var ki her rolün altından başarıyla kalkıyor, ama mutlaka bir tanesi var ki herkesin hafızasında o karakterle yer etmiş durumda! Peki ya senin favorin hangisi? Bize göre mi, sana göre mi? 

Gel, hep birlikte oylayalım!

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1. Kıvanç Tatlıtuğ’un en iyi rolü sence hangisiydi?

1. Kıvanç Tatlıtuğ’un en iyi rolü sence hangisiydi?

2. Halit Ergenç’in oyunculuk dersi verdiği rol hangisiydi?

2. Halit Ergenç’in oyunculuk dersi verdiği rol hangisiydi?

3. Çağatay Ulusoy’un yıldızlaştığı rol sence hangisiydi?

3. Çağatay Ulusoy’un yıldızlaştığı rol sence hangisiydi?

4. Hande Erçel’in akılda kalan rolü hangisiydi?

4. Hande Erçel’in akılda kalan rolü hangisiydi?

5. Serenay Sarıkaya hangi karakterde seni büyüledi?

5. Serenay Sarıkaya hangi karakterde seni büyüledi?
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6. Hazal Kaya hangi karakteriyle gönlünü kazandı?

6. Hazal Kaya hangi karakteriyle gönlünü kazandı?

7. Tolga Sarıtaş’ın en çok konuşulan rolü sence hangisiydi?

7. Tolga Sarıtaş’ın en çok konuşulan rolü sence hangisiydi?

8. Demet Evgar’ın en etkileyici performansı sence hangisiydi?

8. Demet Evgar’ın en etkileyici performansı sence hangisiydi?

9. Burak Özçivit’in en çok yakıştığı rol sence?

9. Burak Özçivit’in en çok yakıştığı rol sence?

10. Erkan Kolçak Köstendil’in yıldızlaştığı karakter sence hangisiydi?

10. Erkan Kolçak Köstendil’in yıldızlaştığı karakter sence hangisiydi?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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