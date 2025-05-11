Bu Oyuncuların En Unutulmaz Rolünü Seçiyoruz!
Bazı oyuncular var ki her rolün altından başarıyla kalkıyor, ama mutlaka bir tanesi var ki herkesin hafızasında o karakterle yer etmiş durumda! Peki ya senin favorin hangisi? Bize göre mi, sana göre mi?
Gel, hep birlikte oylayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kıvanç Tatlıtuğ’un en iyi rolü sence hangisiydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Halit Ergenç’in oyunculuk dersi verdiği rol hangisiydi?
3. Çağatay Ulusoy’un yıldızlaştığı rol sence hangisiydi?
4. Hande Erçel’in akılda kalan rolü hangisiydi?
5. Serenay Sarıkaya hangi karakterde seni büyüledi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hazal Kaya hangi karakteriyle gönlünü kazandı?
7. Tolga Sarıtaş’ın en çok konuşulan rolü sence hangisiydi?
8. Demet Evgar’ın en etkileyici performansı sence hangisiydi?
9. Burak Özçivit’in en çok yakıştığı rol sence?
10. Erkan Kolçak Köstendil’in yıldızlaştığı karakter sence hangisiydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın