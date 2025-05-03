Sen Roma İmparatorluğu'na uygunsun! Disiplinli, organize ve yönetme becerisi yüksek bir karaktere sahipsin. Senin için hayat bir savaş alanı değil, düzen ve stratejiyle kazanılan bir oyundur. Kural koymayı da kurallara uymayı da bilirsin.

Toplumsal düzenin ve adaletin korunması gerektiğine inanıyorsun. İnsanlar sana güveniyor çünkü sabırlı ve öngörülüsün. Aynı zamanda güç ve otorite senin için bir araç, asla amaç değil. Roma gibi, sen de sağlam temeller üzerine uzun süreli başarılar inşa edebilecek potansiyel taşıyorsun. Zorluklar seni yıldırmaz, aksine daha da büyütür!