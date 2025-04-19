Son 1 Yılın En İyi Dizisini Seçiyoruz!

Televizyon dünyası, son bir yılda birbirinden etkileyici yapımlarla izleyicilerin karşısına çıktı. Dramdan aksiyona, romantizmden gerilime kadar geniş bir yelpazede diziler ekranlarımızı süsledi. Peki, senin favorin hangisi? 2024 ve 2025 yıllarında Türk televizyon kanallarında yayınlanan popüler diziler arasından en beğendiğini seç ve dizi dünyasının zirvesini birlikte belirleyelim!