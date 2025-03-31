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Altın Günü Sofrası Kuruyoruz! Hangilerini Seçiyorsun?

Altın Günü Sofrası Kuruyoruz! Hangilerini Seçiyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 13:01

Misafir ağırlamak bizim kültürümüzde bir sanattır! Hele ki bir gün menüsü hazırlıyorsak, her şey eksiksiz olmalı. Çayın yanına hangi hamur işi gider? Tatlı mı tuzlu mu daha önemli? Çeşit bol olsun ama senin favorin ne? Bu anketle gün tabağında olmazsa olmazlarını belirliyoruz! Bakalım en çok hangi lezzetler tercih ediliyor? Hadi, mutfağa girmeden önce en sevdiğin gün menüsünü oluştur!

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1. Gün sofrasının olmazsa olmazı hangisi?

2. Bir çeşit hamur işi seç!

3. Gün sofrasında mutlaka bir salata olmalı! Senin favorin hangisi?

4. Tatlısız gün olur mu? Favori tatlını seç!

5. Günün yıldızı olacak bir tuzlu atıştırmalık seç!

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6. "Daha hafif bir tatlı da olsun" dersen hangisini seçerdin

7. Çayın yanına en iyi eşlik eden şey ne?

8. Sofrada mutlaka bir içecek daha olmalı! Hangisini seçersin?

9. Son olarak, gün sofrasında en çok hangisine önem verirsin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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