Altın Günü Sofrası Kuruyoruz! Hangilerini Seçiyorsun?

Misafir ağırlamak bizim kültürümüzde bir sanattır! Hele ki bir gün menüsü hazırlıyorsak, her şey eksiksiz olmalı. Çayın yanına hangi hamur işi gider? Tatlı mı tuzlu mu daha önemli? Çeşit bol olsun ama senin favorin ne? Bu anketle gün tabağında olmazsa olmazlarını belirliyoruz! Bakalım en çok hangi lezzetler tercih ediliyor? Hadi, mutfağa girmeden önce en sevdiğin gün menüsünü oluştur!