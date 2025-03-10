Yemek Seçimlerine Göre Sahura Kadar Hangi Diziyi İzlemelisin?
Yemek Seçimlerine Göre Sahura Kadar Hangi Diziyi İzlemelisin?
Sahur vaktine kadar keyifli bir dizi izlemek istiyorsun ama neye başlayacağına karar veremiyor musun? O zaman bu test tam sana göre! Yemek seçimlerin, aslında kişiliğin ve ruh halin hakkında çok şey söylüyor. Sen hangi diziyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın? Seçtiğin lezzetlere göre senin için en uygun sahur dizisini söylüyoruz!
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1. Sahura kadar seni tok tutacak yiyecek ne olurdu?
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2. Sahurda mutlaka içmek istediğin içecek?
3. Gece film/dizi izlerken hangi atıştırmalık seni mutlu eder?
4. Açken asla karşı koyamayacağın yemek hangisi?
5. Bir restorana gittin ve garson sana "özel menümüzü denemek ister misiniz?" dedi. Tepkin?
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6. Bir öğünde en çok dikkat ettiğin şey ne?
7. Yemek yerken dizi mi, YouTube mu izlersin?
8. Sahurda hafif mi, ağır mı yersin?
9. Tek bir yemek türüyle yaşamak zorunda kalsan hangisini seçerdin?
10. Mutfakta ne kadar yeteneklisin?
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Senin Dizini Seçtik: "Breaking Bad"!
Senin Dizini Seçtik: "Friends"!
Senin Dizini Seçtik: "Stranger Things"!
Senin Dizini Seçtik: "Bridgerton"!
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