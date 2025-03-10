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Yemek Seçimlerine Göre Sahura Kadar Hangi Diziyi İzlemelisin?

Yemek Seçimlerine Göre Sahura Kadar Hangi Diziyi İzlemelisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 13:01

Sahur vaktine kadar keyifli bir dizi izlemek istiyorsun ama neye başlayacağına karar veremiyor musun? O zaman bu test tam sana göre! Yemek seçimlerin, aslında kişiliğin ve ruh halin hakkında çok şey söylüyor. Sen hangi diziyi izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın? Seçtiğin lezzetlere göre senin için en uygun sahur dizisini söylüyoruz!

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1. Sahura kadar seni tok tutacak yiyecek ne olurdu?

2. Sahurda mutlaka içmek istediğin içecek?

3. Gece film/dizi izlerken hangi atıştırmalık seni mutlu eder?

4. Açken asla karşı koyamayacağın yemek hangisi?

5. Bir restorana gittin ve garson sana "özel menümüzü denemek ister misiniz?" dedi. Tepkin?

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6. Bir öğünde en çok dikkat ettiğin şey ne?

7. Yemek yerken dizi mi, YouTube mu izlersin?

8. Sahurda hafif mi, ağır mı yersin?

8. Sahurda hafif mi, ağır mı yersin?

9. Tek bir yemek türüyle yaşamak zorunda kalsan hangisini seçerdin?

10. Mutfakta ne kadar yeteneklisin?

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Senin Dizini Seçtik: "Breaking Bad"!

Senin Dizini Seçtik: "Breaking Bad"!

Sen yemek konusunda net, doyurucu ve lezzetli seçimler yapıyorsun. Açlık krizlerin şakaya gelmez, tam anlamıyla 'ne yediğini bilen' bir insansın. Tıpkı senin gibi sağlam karakterlere sahip bir dizi tam sana göre! 'Breaking Bad', aksiyon ve zekice yazılmış senaryosuyla seni içine çekecek. Walter White’ın dönüşümünü izlerken, karakter gelişimlerine hayran kalacaksın. Diziye bir kere başladıktan sonra sahura kadar gözünü kırpmadan izleyeceğine eminiz! Hazırsan, pizza dilimini kap ve bu kült yapımın tadını çıkar.

Senin Dizini Seçtik: "Friends"!

Senin Dizini Seçtik: "Friends"!

Senin yemek tercihlerinde rahatlık, alışkanlık ve sıcak bir his var. Ev yemeklerine düşkün olman ve sakin tercihler yapman, senin için keyifli bir dizi önerisini getiriyor: 'Friends'! Kahkaha dolu bu efsanevi sitcom, yemek yerken bile seni eğlendirecek. Chandler’ın esprileri, Joey’nin pizza aşkı ve Monica’nın mutfak hünerleriyle kendini o ortamın bir parçası gibi hissedeceksin. Gece izlemelik sıcak, eğlenceli ve sıcacık bir dizi!

Senin Dizini Seçtik: "Stranger Things"!

Senin Dizini Seçtik: "Stranger Things"!

Sen yemek konusunda deneysel ve cesursun! Farklı mutfaklara açık olman, alışılmışın dışında bir diziye yönelmeni sağlıyor. 'Stranger Things', nostalji dolu atmosferi, fantastik hikayesi ve sürükleyici olay örgüsüyle sahur saatlerine kadar seni içine çekecek. Eleven’ın gofret sevdası, senin gece tatlı krizlerine ne kadar uygun değil mi? Eğer sahura kadar gözlerin açık kalsın istiyorsan, bu diziyi aç ve 80’ler ruhunun tadını çıkar!

Senin Dizini Seçtik: "Bridgerton"!

Senin Dizini Seçtik: "Bridgerton"!

Sen yemekleri sadece yemek için değil, keyif almak için tüketenlerdensin. Tatlı, zarif ve şık bir sahur deneyimi senin için en ideali! O yüzden dizi önerimiz kesinlikle 'Bridgerton'! Kraliyet sofralarına layık pastalar gibi ihtişamlı bu dizi, entrikaları ve romantizmiyle seni ekrana kilitleyecek. Sahura kadar leziz sahneler ve kostümlerle gözlerin bayram edecek!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Serenity

-Breaking Bad- izlenir mi?

cansu ersan

Senin Dizini Seçtik: "Stranger Things"!

nurcii

Breaking Bad