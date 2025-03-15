Kişiliğine Göre Sen Patatesin Hangi Halisin?
Kişiliğine Göre Sen Patatesin Hangi Halisin?
Patates! Mutfakların vazgeçilmezi, her haliyle sevilmeyi başaran nadir sebzelerden biri. Kızartması, püresi, haşlanmışı, kumpiri… Her biri ayrı bir karakter, ayrı bir ruh taşıyor! Peki senin ruhun hangi patates türüne daha yakın? Kişiliğinle hangi patatesi temsil ediyorsun?
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1. Bir arkadaş ortamında genellikle nasıl bir roldesin?
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2. Stresli bir gün geçirdiğinde nasıl rahatlıyorsun?
3. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?
4. Zamanını en çok nasıl harcarsın?
5. Yeni insanlarla tanışmayı sever misin?
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6. Bir projeye başlarken nasıl hareket edersin?
7. Hayatta en çok hangi özelliğinle tanınırsın?
8. Hafta sonunu nasıl geçirmek istersin?
9. Başarıya ulaşmak için hangi yol sana daha yakın?
10. En büyük korkun ne?
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Sen Tam Bir Kızarmış Patatessin!
Sen Haşlanmış Patatessin!
Sen Fırınlanmış Patatessin!
Sen Kumpirsin!
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Sen Kumpirsin! Sen tam anlamıyla herkesle uyum sağlayabilen, çok yönlü ve yaratıcı bir insansın. Kumpir gibi, içine her şey yakışıyor! Her ortama ayak uydur... Devamını Gör