Sen ne çok katı ne de fazla gevşeksin; kendi hâlinde, sakin bir öğretmen tipisin. Dersleri usulüne uygun işlersin ama çok fazla kurallarla boğmaz, öğrencileri sıkboğaz etmezsin. Derse gelen öğrenci gelir, gelmeyenle de çok uğraşmazsın. Senin için önemli olan herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi. Öğrenciler seni 'iyi bir insan' olarak tanımlarlar, ama belki çok fazla etkileyici bir figür olarak değil. Sınıfında huzur vardır; büyük kaoslar yaşanmaz ama unutulmaz maceralar da pek yaşanmaz. Bir nevi güvenli bir liman gibisin. Senin yöntemlerin bazen eleştirilse de, aslında birçok öğrenci için rahat bir nefes alanı oluyorsun. Stresi az, beklentisi dengeli bir öğretmen olarak hayatlarına küçük ama değerli bir dokunuş bırakıyorsun.