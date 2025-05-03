Okulun Efsane Öğretmen Tiplerinden Hangisisin?
Okullar sadece derslerin işlendiği yerler değil, aynı zamanda farklı karakterde öğretmenlerin sahne aldığı küçük evrenlerdir! Kimimiz çok disiplinliyken kimimiz öğrencileriyle arkadaş gibidir. Peki sen hangi klişe öğretmen tipine daha yakınsın? Bu testle tahtanın arkasında nasıl bir karakter sergilediğini keşfedeceksin. Hazırsan sınıf zilini çaldık, derse başlıyoruz!
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1. Öğrencilerin derse geç kaldığında ne yaparsın?
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2. Sınıf panosunda nasıl bir köşe yaparsın?
3. Ders anlatım tarzın nasıl?
4. Öğrencilere en çok hangi cümleyi söylersin?
5. Sınavları nasıl yaparsın?
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6. Dersten sonra öğrencilerle ilişkin nasıl?
7. Öğrencilerin en çok şikayet ettiği yönün ne olabilir?
8. Sınıfta bir tartışma olduğunda nasıl müdahale edersin?
9. Öğretmenler odasında seni nasıl tanımlarlar?
10. Teknoloji kullanımı konusunda nasılsın?
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Katı Ama Adil Öğretmen
Kanka Öğretmen
İlham Veren Öğretmen
Kendi Halinde Öğretmen
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