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Okulun Efsane Öğretmen Tiplerinden Hangisisin?

Okulun Efsane Öğretmen Tiplerinden Hangisisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 16:01

Okullar sadece derslerin işlendiği yerler değil, aynı zamanda farklı karakterde öğretmenlerin sahne aldığı küçük evrenlerdir! Kimimiz çok disiplinliyken kimimiz öğrencileriyle arkadaş gibidir. Peki sen hangi klişe öğretmen tipine daha yakınsın? Bu testle tahtanın arkasında nasıl bir karakter sergilediğini keşfedeceksin. Hazırsan sınıf zilini çaldık, derse başlıyoruz!

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1. Öğrencilerin derse geç kaldığında ne yaparsın?

2. Sınıf panosunda nasıl bir köşe yaparsın?

3. Ders anlatım tarzın nasıl?

4. Öğrencilere en çok hangi cümleyi söylersin?

5. Sınavları nasıl yaparsın?

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6. Dersten sonra öğrencilerle ilişkin nasıl?

7. Öğrencilerin en çok şikayet ettiği yönün ne olabilir?

8. Sınıfta bir tartışma olduğunda nasıl müdahale edersin?

9. Öğretmenler odasında seni nasıl tanımlarlar?

10. Teknoloji kullanımı konusunda nasılsın?

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Katı Ama Adil Öğretmen

Sen o klasik ve köklü öğretmenlerden birisin. Ders disiplini senin için her şeyden önce gelir. Kuralların sınırını net bir şekilde çizmişsin ve öğrencilerin bu sınırları aşmasına asla izin vermiyorsun. Belki biraz sert bulunuyorsun ama öğrencilerin çoğu içten içe sana büyük bir saygı duyuyor. İşini ciddiye alıyorsun ve ders başarısının, hayat başarısının ilk adımı olduğuna inanıyorsun. Bu yüzden küçük gevşemelere bile göz yummuyorsun. Arkadaş gibi davranmak yerine öğretmen kimliğini önde tutuyorsun ve bu kararlı tavrın, seni öğrencilerinin gözünde unutulmaz kılıyor. Belki de öğrenciler zamanla senin yöntemlerinin onları ileriye taşıdığını fark ediyorlar. Sana ilk anda kızsalar bile, yıllar sonra herkes seni disiplinli ama adaletli bir öğretmen olarak hatırlıyor.

Kanka Öğretmen

Sen kesinlikle sınıfın en sevilenlerinden birisin! Ders senin için sadece bilgi aktarmak değil, bir ilişki kurmak demek. Öğrencilerinle o kadar iyi bir bağ kuruyorsun ki, seni öğretmenden çok bir dost gibi görüyorlar. Sınıf içi ortamın genellikle sıcak, neşeli ve özgür. İşin güzeli, öğrenciler senin dersinde rahat hissettikleri için sana daha çok güveniyorlar ve derse katılımları da artıyor. Disiplinden yana bazen ufak tefek sorunlar yaşasan da, enerjin ve pozitif yaklaşımın her zaman ortamı toparlıyor. Seninle geçirilen zaman sadece sınavlardan ibaret değil; kahkahalar, samimi sohbetler ve yıllar sonra bile hatırlanan anılarla dolu. Öğrencilerinle kurduğun bu bağ, onlara hem güven hem de öğrenme hevesi aşılıyor.

İlham Veren Öğretmen

Sen öğretmenlik mesleğini bir yaşam sanatı olarak görenlerdensin. Ders senin için sadece müfredatı tamamlamak değil; öğrencilerin hayatına gerçekten dokunabilmek anlamına geliyor. Onların potansiyellerini ortaya çıkarmaya çalışıyor, sadece bilgi değil aynı zamanda motivasyon da veriyorsun. Sınıfta öğrencilere sürekli soru sorarak onları düşünmeye teşvik ediyorsun. Her zaman onları dinliyor, bireysel farklılıklarını önemsiyor ve başarı için kişisel destek veriyorsun. Bazen bir öğrenci için sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda hayatındaki dönüm noktası oluyorsun. Öğrencilerin seni yıllar sonra bile hatırlamasının sebebi derslerindeki bilgiler değil, içlerine ektiğin umut ve cesaret tohumları oluyor. Çünkü sen sadece öğreten değil, hayallerin peşinden koşmayı öğreten bir öğretmensin.

Kendi Halinde Öğretmen

Sen ne çok katı ne de fazla gevşeksin; kendi hâlinde, sakin bir öğretmen tipisin. Dersleri usulüne uygun işlersin ama çok fazla kurallarla boğmaz, öğrencileri sıkboğaz etmezsin. Derse gelen öğrenci gelir, gelmeyenle de çok uğraşmazsın. Senin için önemli olan herkesin kendi sorumluluğunu bilmesi. Öğrenciler seni 'iyi bir insan' olarak tanımlarlar, ama belki çok fazla etkileyici bir figür olarak değil. Sınıfında huzur vardır; büyük kaoslar yaşanmaz ama unutulmaz maceralar da pek yaşanmaz. Bir nevi güvenli bir liman gibisin. Senin yöntemlerin bazen eleştirilse de, aslında birçok öğrenci için rahat bir nefes alanı oluyorsun. Stresi az, beklentisi dengeli bir öğretmen olarak hayatlarına küçük ama değerli bir dokunuş bırakıyorsun.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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