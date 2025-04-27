Sen Temiz misin Yoksa Pasaklı mı?
Temizlik ve hijyen sadece dış görünüşten ibaret değil; aynı zamanda alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve kendimize verdiğimiz değerle de ilgili. Bazılarımız mis gibi kokmadan evden çıkamazken, kimilerimiz için dağınıklık bir yaşam biçimidir. Peki sen bu konuda neredesin? Titizlik timsali misin yoksa biraz rahat mı takılıyorsun? Bu testte sana hijyen ve temizlik alışkanlıklarınla ilgili 10 soru soracağız ve sonunda senin ne kadar temiz biri olduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan temizlik perileri seni bekliyor!
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1. Sabah kalkar kalkmaz ilk işin nedir?
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2. Günde kaç kez ellerini sabunla yıkarsın?
3. Haftada kaç kez duş alırsın?
4. Tırnaklarının durumu nasıl şu an?
5. Çamaşırlarını ne sıklıkla yıkarsın?
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6. Evde en çok temiz tuttuğun yer neresi?
7. Çantanda/sırt çantanda dezenfektan var mı?
8. Banyodaki havlular ne kadar sıklıkla değişir?
9. Ne tür kokular seni rahatsız eder?
10. Dışarıdan geldikten sonra ilk yaptığın şey?
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