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Sen Temiz misin Yoksa Pasaklı mı?

Sen Temiz misin Yoksa Pasaklı mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 16:01

Temizlik ve hijyen sadece dış görünüşten ibaret değil; aynı zamanda alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız ve kendimize verdiğimiz değerle de ilgili. Bazılarımız mis gibi kokmadan evden çıkamazken, kimilerimiz için dağınıklık bir yaşam biçimidir. Peki sen bu konuda neredesin? Titizlik timsali misin yoksa biraz rahat mı takılıyorsun? Bu testte sana hijyen ve temizlik alışkanlıklarınla ilgili 10 soru soracağız ve sonunda senin ne kadar temiz biri olduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan temizlik perileri seni bekliyor!

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1. Sabah kalkar kalkmaz ilk işin nedir?

2. Günde kaç kez ellerini sabunla yıkarsın?

3. Haftada kaç kez duş alırsın?

4. Tırnaklarının durumu nasıl şu an?

5. Çamaşırlarını ne sıklıkla yıkarsın?

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6. Evde en çok temiz tuttuğun yer neresi?

7. Çantanda/sırt çantanda dezenfektan var mı?

8. Banyodaki havlular ne kadar sıklıkla değişir?

8. Banyodaki havlular ne kadar sıklıkla değişir?

9. Ne tür kokular seni rahatsız eder?

10. Dışarıdan geldikten sonra ilk yaptığın şey?

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Tamamen Hijyeniksin

Senin için temizlik ve hijyen bir yaşam biçimi! Diş fırçan her zaman parlak, ellerin sabun kokulu ve çamaşırların mis gibi. Kendi düzenine olan bağlılığın, sadece fiziksel değil, zihinsel temizliğinin de bir göstergesi. Seninle aynı evi paylaşanlar çok şanslı çünkü hijyen kurallarına sadık biriyle yaşamak gerçekten bir konfor. Bu düzeydeki özenin altında öz disiplin ve kendine duyduğun saygı yatıyor. Sen ne yaparsan yap, en iyisini yapıyorsun ve bu yaklaşımını insanlar fark ediyor. Ortamlarda ‘tertemiz insan’ olarak anılıyorsan hiç şaşırma.

Yalnız dikkat etmen gereken tek şey, bazen bu titizliğin takıntıya dönüşmemesi. Kendine karşı nazik olmayı unutma. Çünkü sen zaten farkında olmadan çevrene örnek olan nadir insanlardansın.

Temizliğe Önem Verenlerden!

Temizlik ve hijyen senin için önemli ama bu konuda kendini fazla kasmıyorsun. Ne zaman ne yapılması gerekiyorsa o an hallediyorsun. Banyoda biriken saçları görmezden gelmeyip temizlemen, ellerini sık sık yıkaman ve kişisel bakımına dikkat etmen bu dengeyi sağladığını gösteriyor. İşin güzel yanı, çevrenin de bu düzenli halini fark etmesi. Ne aşırı titiz ne de umursamazsın. Kendine ve çevrene duyduğun saygı bunu destekliyor. Hem hayatın akışına kapılabiliyor hem de hijyeni elden bırakmıyorsun. Zaman zaman tembellik yaptığında bile iç sesin seni uyarıyor. Bu da seni hijyen konusunda sorumluluk sahibi biri haline getiriyor. Böyle devam edersen hep ferah kalırsın!

Umursuyorsun Ama Yetişemiyorsun

Sen temizlik ve hijyen konusunda ne yapman gerektiğini biliyorsun ama bazen uygulamakta zorlanıyorsun. Hayat temposu, yorgunluk ya da motivasyon eksikliği, seni bu konuda biraz geride bırakıyor olabilir. Ellerini yıkamak, duş almak gibi temel şeylerde istikrarlı olsan da, detaylarda kaçırdığın çok şey var. Belki de kendine ayırdığın zamanı artırmak sana bu konuda ivme kazandırabilir. Çünkü temizlik sadece etrafını değil, iç dünyanı da ferahlatır. Bu testi çözerek farkındalığını artırman bile büyük bir adım. Şimdi temizlik malzemelerini çıkar ve küçük bir temizlikle büyük bir rahatlama yaşayacağını hatırla. Sen aslında hijyenik biri olabilirsin, sadece biraz daha düzen gerekiyor.

Yüzleşme Zamanı!

Temizlik ve hijyen konuları senin için ya çok geri planda ya da hiç önem sıralamanda yer almıyor gibi görünüyor. Belki de hayatın karmaşası içinde bu alanı boşladın, belki de temizlik senin için sadece başkalarının dert etmesi gereken bir konu. Ancak unutma ki, hijyen hem fiziksel sağlığını hem de ruh halini etkileyen temel bir unsur. İnsanların sana yaklaşımını, kendine duyduğun saygıyı, hatta özgüvenini bile şekillendirebilir. Bu yüzden küçük alışkanlıklar bile çok şey değiştirebilir. Eğer bir yerden başlamak istiyorsan, ellerini düzenli yıkamak ve kıyafetlerini sık sık değiştirmek iyi bir adım olur. Kimse mükemmel değil ama kendini daha iyi hissetmen için temizlik en kolay ve etkili çözümlerden biri olabilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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