Zihnin 7 Yaşında mı 70 mi? Testi Çöz ve Öğren!
Fiziksel yaşın, takvimde yazan rakamdan ibaret olabilir ama zihinsel yaşın çok daha başka bir hikâyesi vardır! Bazılarımız her zaman bir yetişkin gibi düşünüp sorumluluklarını önceler, bazılarımız ise hayata çocuk gibi masum ve saf bir gözle bakar. Peki senin düşüncelerinin yaşı kaç? Gerçek yaşınla zihninin yaşı arasında ne kadar fark var? Hazırsan bu testle düşüncelerinin yaşını ortaya çıkarıyoruz!
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1. Sabah uyandığında aklına gelen ilk şey genellikle ne olur?
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2. Yeni tanıştığın biri sana fikirlerini sorduğunda nasıl yaklaşırsın?
3. Hayatla ilgili genel tavrını nasıl tanımlarsın?
4. Bir kriz anında nasıl davranırsın?
5. Eski fotoğraflarına baktığında ne hissedersin?
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6. Teknolojiyle aran nasıl?
7. Arkadaş çevrende sana sık söylenen bir özellik?
8. Bir konuda haksız olduğunda ne yaparsın?
9. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
Zihinsel Yaşın: 35 - 50
Zihinsel Yaşın: 20 - 30
Zihinsel Yaşın: 60+
Zihinsel Yaşın: 10 - 15
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