Senin düşünce dünyan çok daha farklı bir noktada. Hayata bir bilgenin gözünden bakıyorsun. Görüp geçirdiklerin, tecrübelerin, gözlemlerin... Bunlar düşünce tarzını şekillendirmiş. Sabırlı, temkinli ve oldukça derin düşüncelere sahipsin. Zihnin gençliğin dinamizmini geçmiş ama bunun yerine çok daha kıymetli bir şeyi kazanmış: Anlayış ve farkındalık. Olaylara tepki değil, yanıt veriyorsun. İnsanları oldukları gibi kabul ediyor, fazlalıklardan arınmış bir hayat sürmeye çalışıyorsun. Bu da sana ruhsal bir olgunluk veriyor. Belki zaman zaman yalnız hissediyor olabilirsin, çünkü zihnin çoğu insandan birkaç adım ileride. Ancak unutma, senin gibi derin düşünen ve anlayışlı biri olmak çok büyük bir meziyet. Zihinsel yaşın her ne kadar “ileri” görünse de, bu aslında ruhunun aydınlığını gösteriyor.