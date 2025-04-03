Liderlik Ruhun Var mı? Siyasetçi Olmaya Uygun musun?
Liderlik Ruhun Var mı? Siyasetçi Olmaya Uygun musun?
Siyaset herkesin harcı değil! Karizma, hitabet, stratejik düşünme, insan ilişkileri ve kriz yönetimi gibi pek çok yeteneğe sahip olmayı gerektiriyor. Kimileri doğuştan lider ruhlu olup insanları etkileyebilirken, kimileri de siyasetin karmaşasını fazla stresli bulur. Peki, senin bu dünyada bir yerin var mı? Sandıklarda adın yazabilir mi? Halkı arkasına toplayan bir lider mi olursun, yoksa siyasetten köşe bucak kaçan biri mi?
Haydi öğrenelim!
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1. Bir tartışma sırasında karşındaki kişi sinirli ve agresif davranıyorsa nasıl tepki verirsin?
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2. Bir grup insanı ikna etmen gereken bir durum var. Bunu nasıl yaparsın?
3. İnsanlar senin hakkındaki en büyük övgüyü hangi konuda yapar?
4. Ekibindeki biri büyük bir hata yaptı, ne yaparsın?
5. Bir konuda yanlış olduğun ortaya çıktı, nasıl tepki verirsin?
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6. İnsanlar seni nasıl biri olarak tanımlar?
7. Seçim dönemindesin ve rakibin hakkında kötü bir iddia ortaya çıktı. Ne yaparsın?
8. Sana yönelik bir iftira atıldı, nasıl tepki verirsin?
9. Ekibindeki herkes farklı fikirde, nasıl bir çözüm bulursun?
10. İşler yolunda gitmediğinde nasıl hissedersin?
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Tam Bir Siyasetçi Ruhun Var
Potansiyelin Var Ama Daha Yolun Başındasın!
Siyasete Uzak Değilsin Ama Fazla Kavgacı Değilsin!
Siyaset Dünyası Sana Göre Değil!
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