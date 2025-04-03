Siyaset ve güç oyunları seni pek ilgilendirmiyor. Büyük kitleleri etkilemek, politik kararlar almak veya diplomatik mücadeleler vermek senin doğana aykırı olabilir. Sen daha çok bireysel ilişkilerde güçlü olmayı, samimi ve doğrudan bir iletişim kurmayı tercih ediyorsun. Yani senin için siyasetin karmaşıklığı ve zorlu rekabeti fazlasıyla yorucu ve gereksiz olabilir. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünme! Siyaset, her zaman herkesin ilgisini çekecek veya herkesin başarılı olabileceği bir alan değildir. Senin güçlü yönlerin farklı alanlarda olabilir. Belki sanatta, belki bilimde, belki de insan ilişkileri alanında harikalar yaratabilirsin. Çünkü sen bireylerle doğrudan bağ kurmayı seviyorsun, büyük kalabalıkları yönetmek ya da karmaşık stratejiler içinde olmak yerine, daha doğal ve içten bir iletişime önem veriyorsun. Eğer siyasete ilgin yoksa, kendini zorlamana hiç gerek yok. Çünkü siyaset, içinde tutku olmadan başarılı olunabilecek bir alan değil. Sen kendi yolunda, seni mutlu eden alanlara yönelmelisin. Dünya sadece siyasetçilerle dönmez; senin gibi gerçek ve samimi insanlara da her zaman ihtiyaç var!