onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Farklı Ülkelerde Nasıl Yatırım Yapılır? Avantajları ve Eksileri Neler?

etiket Farklı Ülkelerde Nasıl Yatırım Yapılır? Avantajları ve Eksileri Neler?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 14:01

Diyelim ki bir miktar birikimin var. Altına mı yatırsam, hisse mi alsam, yoksa ev mi baksam derken… aklına bir fikir düştü: Yurt dışında yatırım yapmak nasıl olur acaba? İşte o fikir, ilk bakışta uzayda ev almak gibi gelebilir ama aslında düşündüğün kadar uzak değil. Artık sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki fırsatlara ulaşmak mümkün. Üstelik bunu yaparken illa milyon dolarlık portföyün olması da gerekmiyor. 

Peki nereden, nasıl, hangi ülke güvenli, hangisinin kazancı daha yüksek? İşte sana tüm detaylarıyla yurt dışı yatırım rehberi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışında yatırım yapmak ne demek?

Kısaca, başka bir ülkenin finansal sistemine dahil olmak diyebiliriz. Bu bazen orada hisse senedi almak olur, bazen bir ev ya da arsa satın almak, bazen de doğrudan iş kurmak. Yani yatırım sadece parayı bir yere koyup beklemek değil; stratejik kararlar almayı da içeriyor.

Yurt dışı yatırımların en güzel yanı nedir?

Türkiye'de yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeyen, farklı döngülerde çalışan bir portföy oluşturmak. Bir nevi riski yaymak gibi düşün. Ancak tabii ki 'nerede neye yatırım yapılır?' sorusunun cevabı kişiden kişiye değişiyor.

Gel, ülkeleri birlikte turlayalım.

ABD, yatırım deyince akla gelen ilk yerlerden biri.

ABD, yatırım deyince akla gelen ilk yerlerden biri.

Apple, Tesla, Microsoft… Hisseleri buradan alınıyor. Üstelik Türkiye’den birçok aracı kurum sayesinde Amerikan borsalarına yatırım yapmak artık çocuk oyuncağı. Avantajı? Dev şirketlere ortak oluyorsun. Eksisi? Dolar bazlı vergi kesintileri ve ABD’nin karmaşık vergi sistemi. Ama düzenli takip edersen, iyi araştırırsan, Wall Street’te küçük de olsa bir köşen olabilir.

Avrupa'da bir taşla iki kuş vurabilirsin.

Avrupa'da bir taşla iki kuş vurabilirsin.

Portekiz, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler yatırım yoluyla oturum izni veriyor. Genellikle 250-500 bin euro arası gayrimenkul alımı bu iş için yeterli oluyor. Evin oluyor, bir yandan kira getirisi alıyorsun, bir yandan Avrupa kapılarını aralıyorsun. Ama dikkat: Son yıllarda bu programlarda sıkılaşma var. Her şey resmiyete dayalı, öyle elden bir şeyler olmaz. Yani kurallara göre oynarsan harika, ama 'kolay yoldan hallederim' kafasındaysan sıkıntı büyük.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birleşik Arap Emirlikleri, özellikle Dubai, yatırımcıların gözdesi olmuş durumda. Neden?

Çünkü gelir vergisi yok. Gayrimenkul alıyorsun, kira getirisi yüksek, üstüne üstlük Türk yatırımcılar için vize işlemleri bile kolay. Ama tabii ki kültürel farklar, sıcak iklim ve bazı hukuki detaylar var. Ayrıca oradaki piyasa da oldukça oynak. Bugün yatırım değeri yüksek olan bir bölge, yarın pat diye gözden düşebilir. Takipte kalmak şart.

Asya pazarları biraz karışık ama bir o kadar da heyecan verici.

Endonezya'dan Vietnam'a, Tayland'dan Hindistan'a kadar Asya ülkeleri düşük maliyetle yatırım yapılabilecek yerler arasında. Bazılarında tarım arazileri popülerken, bazılarında teknoloji startup'larına yatırım yapılabiliyor. Avantajı? Erken girersen büyüme potansiyeli yüksek. Ancak eksisi de büyük: dil sorunu, siyasi risk, mevzuat karmaşası... Yani temkinliysen ve iyi bir araştırmacıysan kazanırsın; aksi takdirde 'ben nereye geldim?' dedirtebilir.

İngiltere sana güvenli bir yatırım ortamı sunabilir, ama cüzdanına biraz fazla yük bindirebilir.

İngiltere sana güvenli bir yatırım ortamı sunabilir, ama cüzdanına biraz fazla yük bindirebilir.

İngiltere yatırımcılara güven verir. Hukuki sistem oturmuş, gayrimenkul piyasası şeffaf, borsa sağlam. Ama giriş maliyetleri yüksek. Londra’da bir stüdyo daire bile 350-600 bin euro'dan başlıyor. Yani güvenli liman ama limana yanaşmak epey pahalı. Ayrıca Brexit sonrası kurallarda da değişiklikler oldu. Vize programları eskisi kadar kolay değil. Ama bir şekilde girersen, uzun vadede güzel meyveler toplayabilirsin.

Kanada’da yatırım yapmak sabır istiyor ama sonunda huzurlu ve istikrarlı bir kazanç sağlayabiliyor.

Kanada’da yatırım yapmak sabır istiyor ama sonunda huzurlu ve istikrarlı bir kazanç sağlayabiliyor.

Kanada genelde yaşamak isteyenlerin gözdesi ama yatırım açısından da oldukça cazip. Özellikle emlak piyasası uzun vadede sağlam duruyor. Ayrıca bazı eyaletlerde yatırım yoluyla oturum almak da mümkün. Ama unutma, Kanada bürokrasisi ciddi bir sabır testi. Her şey belgeli, kayıtlı ve düzenli olmalı. “Ben başvurumu verdim, şimdi çay koyayım” rahatlığı yok. Ama düzenliysen, bu ülke seni yarı yolda bırakmaz.

Peki, nereden başlamalıyım?

Önce ne istediğini netleştir. Pasif gelir mi istiyorsun, oturum izni mi, yoksa borsadan kazanç mı? Hangi ülke sana hitap ediyor? Risk seviyen ne? Bunları netleştirip sonra o ülkeyle ilgili detaylı bir araştırmaya gir. Gerekirse yatırım danışmanlarından destek al. Ve unutma; yurt dışında yatırım yapmak, sadece paranı değil, vizyonunu da büyütür.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
sabrina
sabrina
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın