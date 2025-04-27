Farklı Ülkelerde Nasıl Yatırım Yapılır? Avantajları ve Eksileri Neler?

Diyelim ki bir miktar birikimin var. Altına mı yatırsam, hisse mi alsam, yoksa ev mi baksam derken… aklına bir fikir düştü: Yurt dışında yatırım yapmak nasıl olur acaba? İşte o fikir, ilk bakışta uzayda ev almak gibi gelebilir ama aslında düşündüğün kadar uzak değil. Artık sadece Türkiye'deki değil, dünyanın dört bir yanındaki fırsatlara ulaşmak mümkün. Üstelik bunu yaparken illa milyon dolarlık portföyün olması da gerekmiyor.

Peki nereden, nasıl, hangi ülke güvenli, hangisinin kazancı daha yüksek? İşte sana tüm detaylarıyla yurt dışı yatırım rehberi!