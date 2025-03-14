Kalın taş duvarları, büyük kitaplıkları ve gotik detaylarıyla gizemli bir şato evi… Sen geçmişin izlerini taşıyan, kendine özel bir dünya kuran birisin. Evinde ağır ahşap mobilyalar, loş ışıklar ve büyük bir kütüphane olmalı. Hayatı romantik, derin ve anlamlı bir şekilde yaşıyorsun. Kalabalıktan uzak, huzurlu ve gizemli bir köşede yaşamak seni en mutlu eden şeylerden biri olur.