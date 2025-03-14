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Senin Evin Nasıl Olmalı! Biz Çiziyoruz!

Senin Evin Nasıl Olmalı! Biz Çiziyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 11:01

Evler, sadece içinde yaşadığımız binalar değil; karakterimizin, hayata bakış açımızın ve ruh halimizin bir yansımasıdır. Peki, senin iç dünyan nasıl bir evle temsil edilir? Bir sahil evi mi, yoksa yüksek duvarlı eski bir şato mu? Belki de minimalist, ferah bir çatı katı!

Hazırsan başlayalım!

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1. Kendini en çok hangi ortamda huzurlu hissedersin?

2. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

3. Hangi tür manzara sana en çok huzur verir?

4. Evinde mutlaka bulunması gereken bir şey seç:

5. Evini hangi kelime tanımlar?

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6. Misafir ağırlamayı sever misin?

7. En sevdiğin renk tonları hangileri?

8. Hangi ses seni en çok rahatlatır?

9. Akşamları genellikle ne yaparsın?

10. En sevdiğin hava durumu hangisi?

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Sahil Evi

Sahil Evi

Beyaz ahşap panjurları, geniş pencereleri ve deniz esintisini içine çeken bir sahil evi… Sen doğallığı, özgürlüğü ve huzuru seven birisin. Hayatı fazla karmaşıklaştırmıyorsun ve her anın tadını çıkarmak istiyorsun. Evinde ferah alanlar, açık renkler ve minimal bir düzen hâkim. Şezlongda oturup kitap okumak, sabah kahveni dalga sesleri eşliğinde içmek senin ruhuna çok uygun.

Doğa İçinde Rustik Ev

Doğa İçinde Rustik Ev

Taş duvarları, büyük ahşap kirişleri ve geniş bir verandası olan bir kır evi… Senin için en önemli şey doğayla iç içe olmak. Kalabalıktan uzak, doğal malzemelerle döşenmiş bir ev tam sana göre. Sabahları kuş sesleriyle uyanıp verandanda kahveni yudumlamak, şömine başında akşamlarını geçirmek seni mutlu eder.

Modern Çatı Katı

Modern Çatı Katı

Büyük cam pencereleri, minimal ve işlevsel tasarımıyla bir şehir çatı katı… Sen modern hayatı seven, dinamizme önem veren birisin. Evinde teknolojik eşyalar, sade mobilyalar ve fonksiyonel detaylar hâkim. Şehrin enerjisini seviyor ama kendi alanını da koruyorsun. Geceleri ışıklı şehir manzarasına karşı kahveni içmek senin için büyük bir huzur kaynağı.

Gizemli Şato Evi

Gizemli Şato Evi

Kalın taş duvarları, büyük kitaplıkları ve gotik detaylarıyla gizemli bir şato evi… Sen geçmişin izlerini taşıyan, kendine özel bir dünya kuran birisin. Evinde ağır ahşap mobilyalar, loş ışıklar ve büyük bir kütüphane olmalı. Hayatı romantik, derin ve anlamlı bir şekilde yaşıyorsun. Kalabalıktan uzak, huzurlu ve gizemli bir köşede yaşamak seni en mutlu eden şeylerden biri olur.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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