Senin Evin Nasıl Olmalı! Biz Çiziyoruz!
Senin Evin Nasıl Olmalı! Biz Çiziyoruz!
Evler, sadece içinde yaşadığımız binalar değil; karakterimizin, hayata bakış açımızın ve ruh halimizin bir yansımasıdır. Peki, senin iç dünyan nasıl bir evle temsil edilir? Bir sahil evi mi, yoksa yüksek duvarlı eski bir şato mu? Belki de minimalist, ferah bir çatı katı!
Hazırsan başlayalım!
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1. Kendini en çok hangi ortamda huzurlu hissedersin?
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2. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
3. Hangi tür manzara sana en çok huzur verir?
4. Evinde mutlaka bulunması gereken bir şey seç:
5. Evini hangi kelime tanımlar?
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6. Misafir ağırlamayı sever misin?
7. En sevdiğin renk tonları hangileri?
8. Hangi ses seni en çok rahatlatır?
9. Akşamları genellikle ne yaparsın?
10. En sevdiğin hava durumu hangisi?
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Sahil Evi
Doğa İçinde Rustik Ev
Modern Çatı Katı
Gizemli Şato Evi
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