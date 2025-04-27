Evet/Hayır Testine Göre Kendine Hayran mısın?
Bu testin amacı, kendine olan sevgini ve değerini ölçmek. Kendine olan hayranlığın, aslında kendine olan saygının ve sevginin bir göstergesi. Kendini ne kadar çok seversen, hayatında o kadar çok olumlu değişiklikler yaşarsın. Kendine olan sevgi ve saygı, hayatının her alanında başarılı olmanın anahtarıdır.
Evet/Hayır Testine Göre Kendine Hayran mısın?
Haydiiii!
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1. Sosyal medyada paylaştığın her fotoğrafın altında beğeni sayısını kontrol eder misin?
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2. Bir ortamda dikkatleri üzerine çekmek hoşuna gider mi?
3. Bir başarını anlatırken farkında olmadan biraz abarttığın olur mu?
4. Kendi tarzının çoğu kişiden daha özgün olduğunu düşünür müsün?
5. Aynı anda birkaç kişinin seni beğendiğini bilmek gururunu okşar mı?
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6. Grup fotoğraflarında önce kendine mi bakarsın?
7. İnsanların seni kıskandığını düşündüğün olur mu?
8. Sen bazen insanları kıskanıyor musun?
9. Eleştirilmekten hoşlanmaz mısın?
10. Son olarak paraya ve güce takıntın var mı?
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Sen kendine hayransın!
Sen kendine hayran değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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