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Evet/Hayır Testine Göre Kendine Hayran mısın?

Evet/Hayır Testine Göre Kendine Hayran mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.04.2025 - 14:01

Bu testin amacı, kendine olan sevgini ve değerini ölçmek. Kendine olan hayranlığın, aslında kendine olan saygının ve sevginin bir göstergesi. Kendini ne kadar çok seversen, hayatında o kadar çok olumlu değişiklikler yaşarsın. Kendine olan sevgi ve saygı, hayatının her alanında başarılı olmanın anahtarıdır.

Evet/Hayır Testine Göre Kendine Hayran mısın?

Haydiiii!

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1. Sosyal medyada paylaştığın her fotoğrafın altında beğeni sayısını kontrol eder misin?

2. Bir ortamda dikkatleri üzerine çekmek hoşuna gider mi?

3. Bir başarını anlatırken farkında olmadan biraz abarttığın olur mu?

4. Kendi tarzının çoğu kişiden daha özgün olduğunu düşünür müsün?

5. Aynı anda birkaç kişinin seni beğendiğini bilmek gururunu okşar mı?

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6. Grup fotoğraflarında önce kendine mi bakarsın?

7. İnsanların seni kıskandığını düşündüğün olur mu?

8. Sen bazen insanları kıskanıyor musun?

9. Eleştirilmekten hoşlanmaz mısın?

10. Son olarak paraya ve güce takıntın var mı?

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Sen kendine hayransın!

Sen kendine hayransın. Aynaya her baktığında, yalnızca dış görünüşünü değil, içindeki gücü ve potansiyeli de görüyorsun. Yaptığın her işe içten bir hayranlık duyuyorsun çünkü sen emeğinin, sabrının ve kararlılığının farkındasın. Attığın her adımda, verdiğin her kararda kendine olan güveninle ilerliyorsun. Kim ne derse desin, sen en iyisini hak ettiğine inanıyorsun. Çünkü sen, kendi değerini bilen birisin. Bu düşünceler, dışarıdan bakan bazı insanlar tarafından kibir olarak algılansa da, aslında seni besleyen, büyüten ve ileriye taşıyan şeyler. Sen kendine inandıkça daha büyük hedeflere yürüyorsun. Kendini küçültmek yerine, içindeki ışığı daha da parlatıyorsun. Her düşüşte yeniden ayağa kalkma cesaretini, işte bu hayranlıktan alıyorsun. Kendine olan bu hayranlık, sadece bir gurur değil, aynı zamanda bir motivasyon kaynağı. Her başarında 'Ben yapabilirim' diyen iç sesini duyuyorsun. İşte bu yüzden, sen her zaman bir adım öndesin. Çünkü sen yalnızca kendine inanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu inancı gerçeğe dönüştürmek için çabalıyorsun. Ve bu yolculukta, en büyük gücün yine sensin.

Sen kendine hayran değilsin!

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Sen kendine hayran değilsin. Kendini seviyorsun, evet… Ama bu sevgi abartılı bir hayranlık ya da takıntı değil. Kendini olduğun gibi kabul ediyorsun; eksiklerinle, fazlalarınla, başarıların ve hatalarınla. Bu da seni sahici kılıyor. Başarıların var, elbette. Zaman zaman onlarla gurur duyuyorsun ama bunu yüksek sesle söylemekten hoşlanmıyorsun. Çünkü sen gösteriş için yaşamıyorsun. Mütevazı bir yanın var. İnsanların seni övmesinden çok, seni gerçekten anlamaları senin için daha kıymetli. Başarını anlatmak yerine, onunla sessizce yoluna devam etmeyi seçiyorsun. Çünkü senin için önemli olan görünmek değil, olmak. Alkışa değil, iç huzuruna ihtiyacın var. İnsanlar seni tanıdıkça, içindeki derinliği fark ediyor. Sen bağırmadan da kendini anlatabiliyorsun. Çünkü senin gücün, sakinliğinde gizli. Ve belki de en güzeli, bu sakin gücünle hem kendine hem de etrafındakilere ilham veriyor olman.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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