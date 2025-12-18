onedio
article/comments
article/share
Asgari Ücrette İkinci Toplantı! Bakan Işıkhan’dan “Hiç Rakam Yok” Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 15:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin ikinci toplantısı öncesi açıklama yaptı. Komisyonda yer almayacağını söyleyen TÜRK-İŞ'e ziyarette bulunan Işıkhan ardından işveren temsilcisi HAK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan, 'Ortada hiç rakam yok şu an. TÜRK-İŞ’in dile getirdiği talepleri ele alıp değerlendiriyoruz. En son görüşmede tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım' dedi.

Asgari ücrette kritik ikinci toplantı. Bakan Vedat Işıkhan, yeni açıklamalarda bulundu.

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişine tepki göstererek masada olmayacağını açıklamıştı. 2025 yılında yapılan zammı hatırlatarak tepki gösteren TÜRK-İŞ işçilerin taleplerinin karşılanıp, maaşın düzeltilmeyeceği sürede Komisyon toplantısına katılmayacağını belirtmişti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin ikinci toplantısı öncesi işçi ve işveren temsilcilerine ziyarette bulundu. Önce TÜRK-İŞ'i ziyaret eden Işıkhan ardından işveren temsilcisi HAK-İŞ'le görüştü.

Bakan Işıkhan'dan "Şu an ortada hiç rakam yok" açıklaması.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'in taleplerini dinleyip aldığı verileri Komisyon'da paylaşacağın dile getirdi. 

Işıkhan, şu açıklamayı yaptı:

'İstişare sürecimiz devam ediyor. TÜRK-İŞ’i ziyaret ettim. Taleplerini ve komisyonda yer almama gerekçelerini bir kez daha söylediler. Sonra HAK-İŞ’i ziyaret ettim. İşçi kesimi masada yok, olmayabilir. TÜRK-İŞ’e giderek TÜRK-İş masasını kurduk, HAK-İŞ’e giderek HAK-İŞ masası kurduk. 

Aldığımız görüşleri komisyon üyelerine ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi 2026’da geçerli olacak asgari ücreti enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar hepsini ele alıp değerlendireceğiz. 

Ortada hiç rakam yok şu an. TÜRK-İŞ’in dile getirdiği talepleri ele alıp değerlendiriyoruz. En son görüşmede tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım. Her şey sosyal diyalog ortamında gerçekleşiyor. İşçilerimiz taleplerini komisyonda yansıtma fırsatı bulacağız.'

