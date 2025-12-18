Asgari Ücrette İkinci Toplantı! Bakan Işıkhan’dan “Hiç Rakam Yok” Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'in taleplerini dinleyip aldığı verileri Komisyon'da paylaşacağın dile getirdi.

Işıkhan, şu açıklamayı yaptı:

'İstişare sürecimiz devam ediyor. TÜRK-İŞ’i ziyaret ettim. Taleplerini ve komisyonda yer almama gerekçelerini bir kez daha söylediler. Sonra HAK-İŞ’i ziyaret ettim. İşçi kesimi masada yok, olmayabilir. TÜRK-İŞ’e giderek TÜRK-İş masasını kurduk, HAK-İŞ’e giderek HAK-İŞ masası kurduk.

Aldığımız görüşleri komisyon üyelerine ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi 2026’da geçerli olacak asgari ücreti enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, satın alma gücü, uluslararası hesaplamalar hepsini ele alıp değerlendireceğiz.

Ortada hiç rakam yok şu an. TÜRK-İŞ’in dile getirdiği talepleri ele alıp değerlendiriyoruz. En son görüşmede tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım. Her şey sosyal diyalog ortamında gerçekleşiyor. İşçilerimiz taleplerini komisyonda yansıtma fırsatı bulacağız.'