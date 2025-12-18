Asgari Ücrette İkinci Toplantı! Bakan Işıkhan’dan “Hiç Rakam Yok” Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin ikinci toplantısı öncesi açıklama yaptı. Komisyonda yer almayacağını söyleyen TÜRK-İŞ'e ziyarette bulunan Işıkhan ardından işveren temsilcisi HAK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan, 'Ortada hiç rakam yok şu an. TÜRK-İŞ’in dile getirdiği talepleri ele alıp değerlendiriyoruz. En son görüşmede tüm verileri alıp komisyon üyeleriyle paylaşacağım' dedi.
Asgari ücrette kritik ikinci toplantı. Bakan Vedat Işıkhan, yeni açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan'dan "Şu an ortada hiç rakam yok" açıklaması.
