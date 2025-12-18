onedio
Türkiye’de de Satış Yapan Avrupa’nın 162 Yıllık Giyim Devi İflas Başvurusu Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 14:14

İflas haberlerine bir yenisi eklendi. Almanya merkezli 162 yıllık giyim markası iflas başvurusunda bulundu. 1863 yılında kurulan Eterna isimli markanın Türkiye’de de satışı bulunuyor. Yaklaşık 900 çalışanı bulunan şirket, gömlek ve bluz üreticiliğiyle tanınıyor.

162 yıllık giyim markası iflas başvurusunda bulundu.

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz 2025 yılında küçük, büyük pek çok şirketin sonunu getirdi. Dev markalar mali krize yenik düşerken bir marka da iflas başvurusu yaptı. 

Almanya’da 1863 yılında kurulan Eterna, iflas başvurusunda bulundu. Türkiye’de satışı olan markanın gömlek ve bluz üretiminde faaliyet gösterdiğini biliniyor. Eterna yönetimi üretim ve işletme maliyetlerinin yükseldiğini belirterek pazarda talebin daraldığını dile getirdi. Bu etkenlerin markayı olumsuz etkilediğini dile getiren marka, Covid-19 salgınının da büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Ünlü marka 900 kişiye istihdam sağlıyor.

İflas başvurusu yapan Eterna, yaklaşık 900 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, mahkeme gözetiminde yeniden yapılanmayı kendi yürütmeyi planlıyor. 

Yönetiminde değişikliklerin yaşandığı şirketin CEO’su görevinden ayrıldı. Bu ayrılış ise ekonomiden olumsuz etkileyen Eterna’yı giderek çıkmaza sürükledi. Tekstil sektörü uzmanları ise markanın yaşadığı krizin tek örnek olmadığını dile getirdi. Analistler, hazır giyim sektöründe online markaların yükselişi ve düşük fiyatlı ürün sunan firmaların baskısı nedeniyle sorunların derinleştiğine dikkat çekti.

