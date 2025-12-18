Türkiye’de de Satış Yapan Avrupa’nın 162 Yıllık Giyim Devi İflas Başvurusu Yaptı
İflas haberlerine bir yenisi eklendi. Almanya merkezli 162 yıllık giyim markası iflas başvurusunda bulundu. 1863 yılında kurulan Eterna isimli markanın Türkiye’de de satışı bulunuyor. Yaklaşık 900 çalışanı bulunan şirket, gömlek ve bluz üreticiliğiyle tanınıyor.
162 yıllık giyim markası iflas başvurusunda bulundu.
Ünlü marka 900 kişiye istihdam sağlıyor.
