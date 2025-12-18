Türkiye’de de Satış Yapan Avrupa’nın 162 Yıllık Giyim Devi İflas Başvurusu Yaptı

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz 2025 yılında küçük, büyük pek çok şirketin sonunu getirdi. Dev markalar mali krize yenik düşerken bir marka da iflas başvurusu yaptı.

Almanya’da 1863 yılında kurulan Eterna, iflas başvurusunda bulundu. Türkiye’de satışı olan markanın gömlek ve bluz üretiminde faaliyet gösterdiğini biliniyor. Eterna yönetimi üretim ve işletme maliyetlerinin yükseldiğini belirterek pazarda talebin daraldığını dile getirdi. Bu etkenlerin markayı olumsuz etkilediğini dile getiren marka, Covid-19 salgınının da büyük etkisi olduğunu vurguladı.