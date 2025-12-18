2026 Trafik Cezaları Belli Oldu: En Düşüğü 1245 TL Oldu! İşte Yeni Liste

2026 yılında zam gelecek kalemlerden biri de trafik cezaları. Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranına göre artırılıyor. MTV ise Yeniden Değerleme Oranı’yla (YDO) belli oluyor. YDO, yüzde 25.49 olurken trafik cezalarına gelecek zam da ortaya çıkmış oldu. Bu orana göre en düşük trafik cezası 1245 TL oldu. İşte 2026 trafik cezaları!

