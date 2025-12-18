onedio
2026 Trafik Cezaları Belli Oldu: En Düşüğü 1245 TL Oldu! İşte Yeni Liste

2026 Trafik Cezaları Belli Oldu: En Düşüğü 1245 TL Oldu! İşte Yeni Liste

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 12:48

2026 yılında zam gelecek kalemlerden biri de trafik cezaları. Trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranına göre artırılıyor. MTV ise Yeniden Değerleme Oranı’yla (YDO) belli oluyor. YDO, yüzde 25.49 olurken trafik cezalarına gelecek zam da ortaya çıkmış oldu. Bu orana göre en düşük trafik cezası 1245 TL oldu. İşte 2026 trafik cezaları!

Trafik cezalarına 2026 yılında uygulanacak zam belli oldu.

Trafik cezalarına 2026 yılında uygulanacak zam belli oldu.

Kasımda ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile trafik cezalarında uygulanacak zam oranı belli oldu. MTV artışı yüzde 25.49 olarak açıklanırken birçok harç ve vergiyi kapsayan zam oranı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YDO’yu indirme yetkisi bulunuyor. Bu indirim yetkisi trafik cezalarında geçerli değil.

Böylece 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren trafik cezalarına yüzde 25.49 oranında zam geçerli olacak. 

Yeni trafik cezaları ne kadar olacak?

2026 trafik cezaları şöyle oldu:

2026 trafik cezaları şöyle oldu:

  • Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11.631 TL

  • Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14.582 TL

  • Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23.442 TL

  • Testi kabul etmemek: 33.317 TL

  • Plakasız araç kullanma: 19.719 TL

  • Yetkisiz çakar/siren kullanma: 11.631 TL

  • Drift atma: 58.212 TL

  • Engelli yerine park etme: 2.492 TL

  • Ehliyet kemeri takmama: 1.245 TL

  • Emniyet şeridi ihlali: 11.631 TL

  • Hız sınırını aşma: Yüzde 10-30 / 2.719 TL

  • Hız sınırını aşma: Yüzde 30-50 / 5.661 TL

  • Hız sınırını aşma: Yüzde 50'den fazla / 11.631 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
