Asgari Ücrette İkinci Toplantı Bugün! İşte Masadaki Asgari Ücret Zam Oranları
Asgari ücrette iki toplantı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek zam oranı için ikinci kez bir araya gelecek. Bugün masaya asgari ücretin belirlenmesine kritik rol oynayan verilerin gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada 'Rakam konuşmak için çok erken' ifadelerini kullanmıştı. Bugünkü toplantının ardından geriye iki toplantı kalacak. Peki masadaki asgari ücret rakamları neler?
Asgari ücrette ikin toplantı bugün gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için bir araya gelecek.
2026 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki rakamlar!
