Asgari Ücrette İkinci Toplantı Bugün! İşte Masadaki Asgari Ücret Zam Oranları

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun 31 Aralık'a kadar zam oranını açıklaması bekleniyor. Bugün masaya asgari ücrette kritik rol oynayacak verilerin gelmesi bekleniyor. Bu verilerler 2026 asgari ücret şekillenmiş olacak.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 'Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.