onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Asgari Ücrette İkinci Toplantı Bugün! İşte Masadaki Asgari Ücret Zam Oranları

Asgari Ücrette İkinci Toplantı Bugün! İşte Masadaki Asgari Ücret Zam Oranları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.12.2025 - 08:01

Asgari ücrette iki toplantı bugün gerçekleştirilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın kaderini belirleyecek zam oranı için ikinci kez bir araya gelecek. Bugün masaya asgari ücretin belirlenmesine kritik rol oynayan verilerin gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada 'Rakam konuşmak için çok erken' ifadelerini kullanmıştı. Bugünkü toplantının ardından geriye iki toplantı kalacak. Peki masadaki asgari ücret rakamları neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari ücrette ikin toplantı bugün gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için bir araya gelecek.

Asgari ücrette ikin toplantı bugün gerçekleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için bir araya gelecek.

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun 31 Aralık'a kadar zam oranını açıklaması bekleniyor. Bugün masaya asgari ücrette kritik rol oynayacak verilerin gelmesi bekleniyor. Bu verilerler 2026 asgari ücret şekillenmiş olacak. 

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada 'Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki rakamlar!

2026 asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki rakamlar!

Asgari ücrete yüzde 25-30 arasında zam bekleniyor. Uzmanların görüşleri ve tahminleri de bu oranlar etrafında şekilleniyor.

2025 yılında 22 bin 104 TL olan asgari ücrete;

Yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 TL,

Yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 TL,

Yüzde 35 zam yapılırsa 29 bin 800 TL,

Yüzde 40 zam yapılırsa 30 bin 950 TL olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın