Tüm Çalışanların Gözü Asgari Ücrette: Bakandan Rakam İçin "Daha Erken" Açıklaması Geldi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki toplantıda, TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, “Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor” dedi.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Bakandan “rakam” açıklaması
