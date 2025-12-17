Tüm Çalışanların Gözü Asgari Ücrette: Bakandan Rakam İçin "Daha Erken" Açıklaması Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik komisyon toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi. Yarın da saat 14.00’te ikinci toplantısını yapacak. Süreç devam ediyor, bu süreç içerisinde sosyal diyaloğu kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz. Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Bizler hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren ve kamu tarafının görüşlerini alacağız. Sonrasında bunu kamuoyuyla paylaşacağız.”