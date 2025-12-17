onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Tüm Çalışanların Gözü Asgari Ücrette: Bakandan Rakam İçin "Daha Erken" Açıklaması Geldi

Tüm Çalışanların Gözü Asgari Ücrette: Bakandan Rakam İçin "Daha Erken" Açıklaması Geldi

Asgari Ücret
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 11:29

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki toplantıda, TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, “Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Komisyonun ilk toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Komisyonun gündeminde ekonomik veriler yer alacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Komisyonun yapısını protesto eden Türk-İş’in ikinci toplantıda da yer almayacağı açıklandı.

Bakandan “rakam” açıklaması

Bakandan “rakam” açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kritik komisyon toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirdi. Yarın da saat 14.00’te ikinci toplantısını yapacak. Süreç devam ediyor, bu süreç içerisinde sosyal diyaloğu kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz. Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor. Bizler hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren ve kamu tarafının görüşlerini alacağız. Sonrasında bunu kamuoyuyla paylaşacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın