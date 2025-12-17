Uzman İsim Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: Asgari Ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan Dokunuşu Olacak İddiası

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken, uzmanların 2026 yılı asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ülke TV yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammed Bayram, Türk-İş’in komisyonda yer almamasını önemli bir tercih olarak değerlendirdi.

“Türk-İş masada olsaydı asgari ücret 25 bin lira olurdu” diyen Bayram, Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye ulaştığını, mevcut asgari ücretin ise 22 bin 104 TL olduğunu hatırlattı. İşverenin toplam maliyetinin 30 bin 621 TL seviyesinde olduğunu vurgulayan Bayram, bu maliyetin işçi ve işveren adına ödenen sigorta primlerini de kapsadığını söyledi.