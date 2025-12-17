Uzman İsim Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: Asgari Ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan Dokunuşu Olacak İddiası
Asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Türk-İş, katılmadığı komisyon görüşmelerine mektup göndererek asgari ücret beklentisinin 40 bin lira olduğunu belirtmişti. Ülke TV yayınına katılan Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücretle ilgili tahminlerini paylaştı. “Asgari ücrete yüzde 28 oranında zam bekliyorum” diyen Bayram, “Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL’ye tamamlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını yapacak.
“Asgari ücrete yüzde 28 ila yüzde 35 oranında zam”
Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu olacak iddiası
