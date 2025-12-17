onedio
Uzman İsim Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: Asgari Ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan Dokunuşu Olacak İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
17.12.2025 - 08:27

Asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Türk-İş, katılmadığı komisyon görüşmelerine mektup göndererek asgari ücret beklentisinin 40 bin lira olduğunu belirtmişti. Ülke TV yayınına katılan Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücretle ilgili tahminlerini paylaştı. “Asgari ücrete yüzde 28 oranında zam bekliyorum” diyen Bayram, “Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL’ye tamamlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını yapacak.

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken, uzmanların 2026 yılı asgari ücret tahminleri de gelmeye devam ediyor.

Son olarak Ülke TV yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammed Bayram, Türk-İş’in komisyonda yer almamasını önemli bir tercih olarak değerlendirdi.

“Türk-İş masada olsaydı asgari ücret 25 bin lira olurdu” diyen Bayram, Türk-İş’in açıkladığı açlık sınırının 29 bin 282 TL’ye ulaştığını, mevcut asgari ücretin ise 22 bin 104 TL olduğunu hatırlattı. İşverenin toplam maliyetinin 30 bin 621 TL seviyesinde olduğunu vurgulayan Bayram, bu maliyetin işçi ve işveren adına ödenen sigorta primlerini de kapsadığını söyledi.

“Asgari ücrete yüzde 28 ila yüzde 35 oranında zam”

Masadaki zam senaryolarının yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değiştiğini belirten Bayram, kendi beklentisini şu sözlerle ifade etti:

“En yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bu nedenle bu rakam üzerinde duruyorum.”

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu olacak iddiası

Asgari ücretin 30 bin TL seviyesine ulaşıp ulaşmayacağına da değinen Bayram, oransal artıştan ziyade alım gücünün korunmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girebileceğini belirten Bayram, “Oransal zam ne olursa olsun alım gücü korunamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL’ye tamamlayacağını düşünüyorum” dedi.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
