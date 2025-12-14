onedio
Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Katılmayan Türk-İş'in Yeni Asgari Ücret İçin Beklediği Rakam Belli Oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Katılmayan Türk-İş'in Yeni Asgari Ücret İçin Beklediği Rakam Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
14.12.2025 - 09:20

Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için çalışmalar başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken, toplantıda taraflar arasında rakam konuşulmadığı öğrenildi. Daha önceki yıllarda komisyonun en önemli katılımcılarından olan Türk-İş ise ilk toplantıya katılmadı. Komisyona mektup gönderen Türk-İş’in yeni asgari ücret beklentisinin 39 bin 525 lira olduğu belirtildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının 18 Aralık’ta düzenleneceği açıklandı.

Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü

Türk-İş, beklendiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına katılmadı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, komisyona katılmayan Türk-İş, ilk toplantıda katılımcıları ağırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bir mektup sundu.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın kapalı bir zarf içinde götürdüğü mektupta, yüzde 78,8 zamla 39 bin 525 liralık bir asgari ücret talep edildi.

Türk-İş, Bakanın talebine rağmen toplantıya katılmadı.

Bakan Vedat Işıkhan’ın, Türk-İş’in mektubunu getiren Ramazan Ağar’ı makamında karşılayarak, “Aşağı inelim, mektubu orada verin” dediği ve komisyon toplantısını işaret ettiği aktarıldı. Ancak Ağar’ın komisyona inmeyi reddetmesi üzerine “arka odaya” geçildiği, hemen ardından komisyon üyelerinin odaya girdiği belirtildi.

Bir Türk-İş yetkilisi, “Türk-İş’i toplantıya katılmış gibi gösterecek şekilde tuzak hazırlanmış. Ramazan Bey aşağı inse kendisini komisyon salonunda bulacak, flaşlar patlayacaktı. Neyse ki oyunu bozduk” dedi.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 18 Aralık Perşembe günü olacağı açıklandı. Diğer yıllarda komisyonun 4. toplantısında asgari ücret karara bağlanmıştı. Bu yıl da asgari ücretin 4. toplantı sonrasında, en geç 26 Aralık tarihine kadar belli olması bekleniyor.

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
