Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Katılmayan Türk-İş'in Yeni Asgari Ücret İçin Beklediği Rakam Belli Oldu

Bakan Vedat Işıkhan’ın, Türk-İş’in mektubunu getiren Ramazan Ağar’ı makamında karşılayarak, “Aşağı inelim, mektubu orada verin” dediği ve komisyon toplantısını işaret ettiği aktarıldı. Ancak Ağar’ın komisyona inmeyi reddetmesi üzerine “arka odaya” geçildiği, hemen ardından komisyon üyelerinin odaya girdiği belirtildi.

Bir Türk-İş yetkilisi, “Türk-İş’i toplantıya katılmış gibi gösterecek şekilde tuzak hazırlanmış. Ramazan Bey aşağı inse kendisini komisyon salonunda bulacak, flaşlar patlayacaktı. Neyse ki oyunu bozduk” dedi.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. İkinci toplantının ise 18 Aralık Perşembe günü olacağı açıklandı. Diğer yıllarda komisyonun 4. toplantısında asgari ücret karara bağlanmıştı. Bu yıl da asgari ücretin 4. toplantı sonrasında, en geç 26 Aralık tarihine kadar belli olması bekleniyor.