Asgari Ücret Tespit Komisyonuna Katılmayan Türk-İş'in Yeni Asgari Ücret İçin Beklediği Rakam Belli Oldu
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için çalışmalar başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken, toplantıda taraflar arasında rakam konuşulmadığı öğrenildi. Daha önceki yıllarda komisyonun en önemli katılımcılarından olan Türk-İş ise ilk toplantıya katılmadı. Komisyona mektup gönderen Türk-İş’in yeni asgari ücret beklentisinin 39 bin 525 lira olduğu belirtildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısının 18 Aralık’ta düzenleneceği açıklandı.
Kaynak: Erdoğan Süzer / Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk-İş, beklendiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına katılmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk-İş, Bakanın talebine rağmen toplantıya katılmadı.
Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın