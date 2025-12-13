onedio
İSPARK’ın 12 Saatlik Otopark Ücretiyle 11 Kez Boğaz’daki Köprülerden Geçilebilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2025 - 15:54

İBB Meclisi’nde yapılan oylamayla İSPARK ücretlerine zam geldi. Yüzde 62.5’e varan zammın ardından 12 saatlik otopark ücreti 550 TL’ye yükseldi. İHA’da yer alan habere göre 12 saatlik park ücreti ile 11 defa Boğazdaki köprülerden geçiş yapılabilir.

İSPARK ücretlerine zam geldi. 12 saatlik otopark ücreti 550 lira oldu.

Geçen günlerde İBB Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında İSPARK ücretlerine zam karar verildi. İki yılda üçüncü zammın geldiği İSPARK ücretleri yüzde 62.5 zamlandı. Böylece İSPARK’a yapılan zamla 12 saatlik otopark ücreti 550 TL oldu. 

Avrasya Tüneli’nden tek yön geçişi 225 lira iken bu rakam gece 00.00’dan sabah 05.00 arası 112,5 liraya düşüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 lira. İSPARK bölgesel olarak değişen otopark fiyatları ise bazı noktalarda ücret 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.

12 saat için alınacak olan ücret ile 2 defa Avrasya Tüneli’nden geçilebilirken, Boğaz’daki köprülerinden 11 defa geçiş yapılabiliyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Bozkurt

Ankapark'a gömülen parayla neler yapılabilirdi, İHA onu da bir hesaplasın. Artık Nas'ıl yapar bilmiyoruz. :)