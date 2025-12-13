İSPARK’ın 12 Saatlik Otopark Ücretiyle 11 Kez Boğaz’daki Köprülerden Geçilebilir

Geçen günlerde İBB Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında İSPARK ücretlerine zam karar verildi. İki yılda üçüncü zammın geldiği İSPARK ücretleri yüzde 62.5 zamlandı. Böylece İSPARK’a yapılan zamla 12 saatlik otopark ücreti 550 TL oldu.

Avrasya Tüneli’nden tek yön geçişi 225 lira iken bu rakam gece 00.00’dan sabah 05.00 arası 112,5 liraya düşüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 lira. İSPARK bölgesel olarak değişen otopark fiyatları ise bazı noktalarda ücret 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.

12 saat için alınacak olan ücret ile 2 defa Avrasya Tüneli’nden geçilebilirken, Boğaz’daki köprülerinden 11 defa geçiş yapılabiliyor.