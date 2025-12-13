onedio
Gramını 600 Liradan Satıyor! Mesleğini Bıraktı 50 Metrekarelik Odada Üretime Başladı

Dilara Şimşek
13.12.2025 - 13:53

Bolu'da yaşayan 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, genç yaşta mali müşavirlik görevini bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı. 50 metrekarelik bir alanda safran üretimine başlayan Yoltaş, şimdi gramını 600 liradan satıyor. Yoltaş, 'Hep çiftçi olmak istiyordum. 2012 senesinden beri de araştırma yapıyorum, uğraşıyorum. Kendi şartlarım dahilinde bu ortamı kurabildiğim için safran bitkisine karar verdim.' dedi.

Mesleğini bıraktı, safran üretimine başladı.

Küçüklüğünden beri çiftçi olmak isteyen Şeyda Yoltaş, mali müşavirlik mesleğini bırakarak safran yetiştirmeye karar verdi. 32 yaşındaki Yoltaş, uzay tarımıyla uğraşmaya karar verirken hayatında yeni bir sayfa açtı. Kiraladığı 50 metrekarelik odada safran yetiştiriciliği yapan Yoltaş, gramını 600 TL’den satıyor.

Yoltaş, “Hep çiftçi olmak istiyordum. 2012 yılından beri de araştırma yapıyorum, uğraşıyorum. Kendi şartlarım dahilinde bu ortamı kurabildiğim için safran bitkisine karar verdim” dedi.

“Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız bir gram safran bir kişiye bir ay yeterli oluyor” diyen Yoltaş, yeni mesleğe nasıl karar verdiğini anlattı.

"30 bin soğan var, tek tek el ile kopartıyoruz."

Safrandan el işçiliğinin oldukça kıymetli olduğuna değinen Yoltaş, şunları dedi:

'Odada ürettiğimiz ürünlerin içeriğini kontrol edebiliyoruz. Işıklarımızı kapatabiliyoruz. Ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Burada 30 bin soğan var, tek tek el ile kopartıyoruz. Safranı bu el işçiliği kıymetli yapıyor.'

