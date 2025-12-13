Gramını 600 Liradan Satıyor! Mesleğini Bıraktı 50 Metrekarelik Odada Üretime Başladı

Küçüklüğünden beri çiftçi olmak isteyen Şeyda Yoltaş, mali müşavirlik mesleğini bırakarak safran yetiştirmeye karar verdi. 32 yaşındaki Yoltaş, uzay tarımıyla uğraşmaya karar verirken hayatında yeni bir sayfa açtı. Kiraladığı 50 metrekarelik odada safran yetiştiriciliği yapan Yoltaş, gramını 600 TL’den satıyor.

Yoltaş, “Hep çiftçi olmak istiyordum. 2012 yılından beri de araştırma yapıyorum, uğraşıyorum. Kendi şartlarım dahilinde bu ortamı kurabildiğim için safran bitkisine karar verdim” dedi.

“Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız bir gram safran bir kişiye bir ay yeterli oluyor” diyen Yoltaş, yeni mesleğe nasıl karar verdiğini anlattı.