Gramını 600 Liradan Satıyor! Mesleğini Bıraktı 50 Metrekarelik Odada Üretime Başladı
Bolu'da yaşayan 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, genç yaşta mali müşavirlik görevini bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı. 50 metrekarelik bir alanda safran üretimine başlayan Yoltaş, şimdi gramını 600 liradan satıyor. Yoltaş, 'Hep çiftçi olmak istiyordum. 2012 senesinden beri de araştırma yapıyorum, uğraşıyorum. Kendi şartlarım dahilinde bu ortamı kurabildiğim için safran bitkisine karar verdim.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesleğini bıraktı, safran üretimine başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"30 bin soğan var, tek tek el ile kopartıyoruz."
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın