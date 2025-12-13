Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: Son Gün 31 Aralık! Yaptırmayana Para Cezası Var
Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemede sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerini idari para cezası bekliyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için son günün beklenmemesi konusunda uyarıyor.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evcil hayvanların kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenlemeyle "barınak" ifadesi kaldırıldı
Veterinerler uyardı: "Çip takılmadığında seyahat sorunları yaşanabilir"
Evcil hayvanlarda mikroçip ne işe yarıyor?
Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın