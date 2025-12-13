Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: Son Gün 31 Aralık! Yaptırmayana Para Cezası Var

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, altı ayını doldurmuş tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi zorunlu hale geldi. Evcil hayvanlar, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri ya da il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınıyor. İşlemler Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET üzerinden yürütülüyor.

Yasal sürenin aşılması halinde hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Cezanın net tutarı henüz açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri, rakamın ortalama 5 ila 7 bin lira aralığında olabileceğini aktarıyor.