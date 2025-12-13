onedio
Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: Son Gün 31 Aralık! Yaptırmayana Para Cezası Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2025 - 12:13

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemede sona yaklaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerini idari para cezası bekliyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için son günün beklenmemesi konusunda uyarıyor.

Kaynak: DHA

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi için son tarih 31 Aralık

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, altı ayını doldurmuş tüm sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi zorunlu hale geldi. Evcil hayvanlar, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş veteriner klinikleri ya da il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınıyor. İşlemler Ev Hayvanı Kayıt Sistemi PETVET üzerinden yürütülüyor.

Yasal sürenin aşılması halinde hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Cezanın net tutarı henüz açıklanmadı. Ancak sektör temsilcileri, rakamın ortalama 5 ila 7 bin lira aralığında olabileceğini aktarıyor.

Yeni düzenlemeyle "barınak" ifadesi kaldırıldı

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte 'barınak' ifadesi yerini 'hayvan bakımevi' tanımına bıraktı. Bakanlıktan izin alınarak gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulan tesisler artık “özel hayvan yaşamevi” olarak adlandırılacak. Hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık sistemine kaydedilmesi zorunlu olacak.

Özel hayvan yaşamevleri, sahiplendirdikleri hayvanların ölüm ya da kayıp durumlarını il veya ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü olacak. Aynı zamanda bakım, beslenme ve barınma sorumluluğu da tamamen bu tesislere ait olacak. İzinsiz sahiplendirme, terk etme ya da kapasite üzerinde hayvan bulundurma gibi durumlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Veterinerler uyardı: "Çip takılmadığında seyahat sorunları yaşanabilir"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, mikroçip uygulamasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Altı aydan büyük hayvanlar için çip takma işlemi için verilen son tarih 31 Aralık 2025. Hayvan sahiplerimiz bu tarihe kadar çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilir.  Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak.'

Tunaman ayrıca çip içeriğine dair şu bilgileri paylaştı: 'Hayvanlar kaybolduğunda veya kaçtığında, kliniğe getirildiğinde çip okutularak kayıtlı sahibi kolayca bulunabiliyor. Fakat GPS özelliği yok; telefon üzerinden takip edilemez. Çipte hayvan sahibinin kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte hayvanın türü, yaşı, ırkı, aşıları ve özel durumları yer alıyor.'

Evcil hayvanlarda mikroçip ne işe yarıyor?

Mikroçip, evcil hayvanlar için kimlik görevi görüyor. Pirinç tanesi büyüklüğündeki çip, deri altına yerleştiriliyor ve ömür boyu kalıyor. Kayıp ya da terk edilme durumlarında hayvanın sahibine kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor. Sokakta bulunan hayvanlar, veteriner kliniklerinde okutularak sahipli olup olmadığı kolayca tespit edilebiliyor.

Sistem sayesinde aşı takibi, operasyon geçmişi ve seyahat kayıtları düzenli şekilde izlenebiliyor. Hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması, sahip sorumluluğunun artırılması ve kayıt dışı bırakılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, son gün yoğunluğuna kalınmaması gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Dilerseniz ayrıntılara buradan da göz atabilirsiniz!

Bu görsel Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
