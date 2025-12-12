onedio
2 Trilyon TL'lik Kripto Rüyası Bir Gecede Hiç Oldu! 15 Yıl Hapis Aldı

2 Trilyon TL'lik Kripto Rüyası Bir Gecede Hiç Oldu! 15 Yıl Hapis Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 13:08

Kripto para dünyasında bir dönemin en güçlü isimlerinden biri olarak anılan Do Kwon’un hikayesi, sert bir çöküşle sona erdi. TerraUSD ve Luna adlı iki dijital varlıkla dev bir ekosistem kuran Kwon, milyonlarca yatırımcının güvenini kazanmıştı. Ancak 2022’de yaşanan ani çöküş, küresel kripto piyasasını sarsan domino etkisi yarattı. 

Yatırımcılar bir gecede milyarlarca dolar kaybetti. Yıllar süren soruşturmanın ardından Kwon, ABD’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TerraUSD ve Luna ile kurulan sistem, 2022'de bir gecede çöktü

TerraUSD ve Luna ile kurulan sistem, 2022’de bir gecede çöktü

Singapur merkezli Terraform Labs’in kurucu ortağı olan Do Kwon, TerraUSD adlı sabit kripto para ile Luna token’ını birbirine bağlı bir sistem üzerine inşa etti. TerraUSD’nin her koşulda 1 dolara sabit kalacağı vaadi, sistemi kısa sürede kripto piyasasının temel taşlarından biri haline getirdi. 

Zirve döneminde Luna’nın piyasa değeri 50 milyar doları aştı. Toplam ekosistemin büyüklüğü ise 40 milyar doların, yani yaklaşık 2 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

Ancak Mayıs 2022’de TerraUSD’nin dolar sabitini kaybetmesiyle sistem çöktü. Luna neredeyse sıfırlandı, yatırımcıların birikimleri saatler içinde buharlaştı. Çöküş, çok sayıda kripto şirketini de peşinden sürükledi. Uzmanlara göre yaşananlar, 2022’deki 'kripto kışı'nın ve FTX iflasının en önemli tetikleyicilerinden biri oldu.

Mahkeme, yaşananları "nesiller boyu sürecek bir dolandırıcılık" olarak tanımladı

Mahkeme, yaşananları "nesiller boyu sürecek bir dolandırıcılık" olarak tanımladı

ABD’de görülen davada Do Kwon, elektronik dolandırıcılık ve dolandırıcılık amacıyla komplo kurma suçlarını kabul etti. New York’taki duruşmada federal yargıç Paul Engelmayer, savcıların talep ettiği 12 yıllık cezanın yetersiz olduğunu belirterek Kwon’u 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıç, davayı 'federal yargı tarihinde en fazla maddi zarara yol açan vakalardan biri' olarak nitelendirdi.

Mahkemeye sunulan 300’ün üzerinde mağdur mektubunda, yatırımcıların evlerini, emeklilik birikimlerini ve sağlık masrafları için ayırdıkları paraları kaybettikleri anlatıldı. Bazı mağdurlar, yaşanan kayıpların ailelerini dağıttığını ve intiharı düşündüklerini ifade etti.

Sistemin çökmesinin ardından ortadan kaybolan Do Kwon, Mart 2023'te sahte pasaportla seyahat etmeye çalışırken Karadağ'da yakalandı.

Sistemin çökmesinin ardından ortadan kaybolan Do Kwon, Mart 2023’te sahte pasaportla seyahat etmeye çalışırken Karadağ’da yakalandı.

Bir süre tutuklu kalan Kwon, daha sonra ABD’ye iade edildi. Savcılar, Kwon’un TerraUSD’yi ayakta tutmak için piyasaya gizlice nakit enjekte ettiğini ve yatırımcılara bu durumu bilerek gizlediğini öne sürdü.

Kwon, mahkemede yaptığı açıklamada sorumluluğu kabul ettiğini ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi. Ancak yargıç, savunmanın “makul olmayan” taleplerini reddetti. Kwon ayrıca 19,3 milyon dolarlık mal varlığını devretmeyi kabul etti. Güney Kore’de de hakkında devam eden davalar bulunan Kwon’un cezasının bir bölümünü ülkesinde çekmesine, şartlara uyması halinde izin verilebileceği belirtildi.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
