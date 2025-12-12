2 Trilyon TL'lik Kripto Rüyası Bir Gecede Hiç Oldu! 15 Yıl Hapis Aldı

Singapur merkezli Terraform Labs’in kurucu ortağı olan Do Kwon, TerraUSD adlı sabit kripto para ile Luna token’ını birbirine bağlı bir sistem üzerine inşa etti. TerraUSD’nin her koşulda 1 dolara sabit kalacağı vaadi, sistemi kısa sürede kripto piyasasının temel taşlarından biri haline getirdi.

Zirve döneminde Luna’nın piyasa değeri 50 milyar doları aştı. Toplam ekosistemin büyüklüğü ise 40 milyar doların, yani yaklaşık 2 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

Ancak Mayıs 2022’de TerraUSD’nin dolar sabitini kaybetmesiyle sistem çöktü. Luna neredeyse sıfırlandı, yatırımcıların birikimleri saatler içinde buharlaştı. Çöküş, çok sayıda kripto şirketini de peşinden sürükledi. Uzmanlara göre yaşananlar, 2022’deki 'kripto kışı'nın ve FTX iflasının en önemli tetikleyicilerinden biri oldu.