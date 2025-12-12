2 Trilyon TL'lik Kripto Rüyası Bir Gecede Hiç Oldu! 15 Yıl Hapis Aldı
Kripto para dünyasında bir dönemin en güçlü isimlerinden biri olarak anılan Do Kwon’un hikayesi, sert bir çöküşle sona erdi. TerraUSD ve Luna adlı iki dijital varlıkla dev bir ekosistem kuran Kwon, milyonlarca yatırımcının güvenini kazanmıştı. Ancak 2022’de yaşanan ani çöküş, küresel kripto piyasasını sarsan domino etkisi yarattı.
Yatırımcılar bir gecede milyarlarca dolar kaybetti. Yıllar süren soruşturmanın ardından Kwon, ABD’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TerraUSD ve Luna ile kurulan sistem, 2022’de bir gecede çöktü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkeme, yaşananları "nesiller boyu sürecek bir dolandırıcılık" olarak tanımladı
Sistemin çökmesinin ardından ortadan kaybolan Do Kwon, Mart 2023’te sahte pasaportla seyahat etmeye çalışırken Karadağ’da yakalandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın