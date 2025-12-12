194 Milyon TL Sahibini Bekliyor! Milyonlarca Euro Kazandı Ama Ortada Yok
Almanya’da oynanan bir loto kuponu, sahibine milyonlarca euro kazandırdı ancak talihli hala ortada yok. 16 Ağustos’ta Krefeld kentinde oynanan kupon, aylar geçmesine rağmen teslim alınmadı. Resmi loto kurumu WestLotto, kazananın büyük ihtimalle durumdan habersiz olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine sıra dışı bir arama süreci başlatıldı.
Yetkililer, vatandaşlara açık çağrıda bulundu.
Yaklaşık 194 milyon TL kazanan kupon için resmi arama başlatıldı
"Eski mont ceplerini ve çekmeceleri kontrol edin" çağrısı yapıldı
