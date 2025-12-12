onedio
194 Milyon TL Sahibini Bekliyor! Milyonlarca Euro Kazandı Ama Ortada Yok

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 12:17

Almanya’da oynanan bir loto kuponu, sahibine milyonlarca euro kazandırdı ancak talihli hala ortada yok. 16 Ağustos’ta Krefeld kentinde oynanan kupon, aylar geçmesine rağmen teslim alınmadı. Resmi loto kurumu WestLotto, kazananın büyük ihtimalle durumdan habersiz olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine sıra dışı bir arama süreci başlatıldı. 

Yetkililer, vatandaşlara açık çağrıda bulundu.

Yaklaşık 194 milyon TL kazanan kupon için resmi arama başlatıldı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin resmi loto kurumu WestLotto, internet sitesinde yayımladığı duyuruyla milyonlarca euroluk ikramiyenin sahibini aradığını açıkladı. Açıklamaya göre 16 Ağustos’ta Krefeld kentinde oynanan bir kupon, 'Spiel 77' ek oyunu sayesinde büyük ikramiyeyi kazandı. Kupon için ödenen tutarın yalnızca 17,85 euro olduğu, buna karşılık kazancın 3 milyon 877 bin 777 euroya ulaştığı belirtildi.

Aylar geçmesine rağmen kimsenin başvuru yapmaması, yetkilileri harekete geçirdi. WestLotto yetkilileri, kazanan kişinin büyük olasılıkla kuponun değerini fark etmediğini düşünüyor. Bu nedenle Krefeld ve çevresinde aynı tarihte loto oynayan herkese çağrı yapıldı. Kurum, böylesine yüksek bir ödülün hala talep edilmemesinin oldukça nadir bir durum olduğunu belirtti.

"Eski mont ceplerini ve çekmeceleri kontrol edin" çağrısı yapıldı

WestLotto’nun duyurusunda vatandaşlara oldukça net bir uyarı yer aldı. Yetkililer, loto kuponlarının sık sık cüzdanlarda, çekmecelerde ya da eski mont ceplerinde unutulabildiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, 'Belki de altın değerindeki kupon hala bir cebin içinde duruyor' ifadesi kullanıldı.

Öte yandan bu durum Almanya’da bir ilk değil. 2025 yılının ocak ayında yapılan başka bir çekilişte 2 milyon 300 bin euro kazanan bir talihli için de haftalarca ilanlar yayımlanmış ancak o kazanan da uzun süre ortaya çıkmamıştı.

