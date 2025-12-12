194 Milyon TL Sahibini Bekliyor! Milyonlarca Euro Kazandı Ama Ortada Yok

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin resmi loto kurumu WestLotto, internet sitesinde yayımladığı duyuruyla milyonlarca euroluk ikramiyenin sahibini aradığını açıkladı. Açıklamaya göre 16 Ağustos’ta Krefeld kentinde oynanan bir kupon, 'Spiel 77' ek oyunu sayesinde büyük ikramiyeyi kazandı. Kupon için ödenen tutarın yalnızca 17,85 euro olduğu, buna karşılık kazancın 3 milyon 877 bin 777 euroya ulaştığı belirtildi.

Aylar geçmesine rağmen kimsenin başvuru yapmaması, yetkilileri harekete geçirdi. WestLotto yetkilileri, kazanan kişinin büyük olasılıkla kuponun değerini fark etmediğini düşünüyor. Bu nedenle Krefeld ve çevresinde aynı tarihte loto oynayan herkese çağrı yapıldı. Kurum, böylesine yüksek bir ödülün hala talep edilmemesinin oldukça nadir bir durum olduğunu belirtti.